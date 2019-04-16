Отрава на пасхальном столе: какой продукт представляет угрозу для здоровья

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. Православные христиане в Молдове 28 апреля будут отмечать Пасху, или Воскресение Господне. Непременным атрибутом праздничного стола являются крашеные яйца. Специалисты предупреждают – любая краска для яиц может представлять опасность для здоровья.

Как рассказал глава Агентства по защите прав потребителей Сергей Лелик в эфире радиостанции Sputnik Moldova, в принципе, любая промышленная краска для яиц не полезна для здоровья, так как представляет из себя синтетический краситель.

"Чем больше ингредиентов с маркировкой Е вы видите на упаковке, тем больше стоит избегать этого продукта", - рассказал Сергей Лелич, президент Национального центра защиты экономических интересов потребителей.

© Sputnik / Miroslav Rotari К Пасхе некоторые категории граждан Молдовы получат денежную помощь

По словам эксперта, краски, реализуемой на рынках в огромном количестве, пригодны разве что для покраски заборов перед праздником. Она может содержать свинец и другие тяжелые металлы.

Лучше остановить свой выбор на пищевом красителе, на упаковке должны быть обозначены все входящие ингредиенты, указан срок годности.

Ну и, конечно, не стоит забывать о натуральных красителях, главным образом - растительного происхождения.

Например, луковой шелухой можно окрасить яйца в красно-оранжевый цвет, соком красной капусты – в синий, сок свеклы окрасит яйца в темно-красный, сок шпината – в зеленый, а приправа куркума – в желтый.

Эти природные пигменты абсолютно безопасны для здоровья.

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