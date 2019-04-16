Столетие профсоюзов - как сегодня защитить свои права работающему в Молдове

В Кишиневе проходит праздничная конференция, посвященная столетию Международной организации труда. В ходе мероприятия обсуждались вопросы развития социальной справедливости, продвижения достойных и гуманных условий труда для всех категорий работающих граждан.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik, Андрей Петрик. Соблюдение прав работающего человека всегда являлось приоритетом в деятельности профсоюзных организаций. Условия на рабочем месте, отношение со стороны руководства, уровень заработной платы, соответствующий квалификации сотрудника, социальные гарантии - все это волнует труженика так же, как и сто лет назад.

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В Кишиневе проходит конференция, посвященная столетию Международной организации труда (МОТ). Организатором мероприятия выступила Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы. Да, по историческим меркам молдавские профсоюзы присоединились к МОТ не так уж и давно, - 24 года назад. Но за это время им удалось принять 40 международных конвенций, значительно продвинуться в вопросах защиты и соблюдения прав простого труженика.

В конференции приняли участие руководители и члены профсоюзных комитетов из Женевы, Будапешта, Эстонии, представители правительства Молдовы, посольств и дипломатических миссий, аккредитованных в Кишиневе.

Есть, чему поучиться у европейцев

Как отметил в беседе с корреспондентом Sputnik председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Олег Будза, в ближайшее время организации предстоит максимально сосредоточить свою деятельность на вопросах заработной платы для молдавских граждан, поэтапному приближению ее уровня к европейским стандартам.

"Сегодня мы подводим итоги столетней деятельности профсоюзов на международном уровне, хотим увидеть, какие конвенции были реализованы полностью, какие проблемы предстоит решить. Мы хотим в диалоге с нашими международными партнерами установить направления, по которым необходимо работать в нашей стране, хотим реально прийти на помощь простому человеку, внедрить изменения, которые отразятся на его повседневной трудовой жизни", - рассказал Будза.

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По словам главы молдавских профсоюзов, сегодня работу ведомства предстоит сосредоточить на соблюдении гарантий улучшения условий труда для работающих в Молдове граждан.

"Сегодня уровень оплаты труда в Молдове не достаточно высокий по сравнению с европейским. По показателю ВВП на душу населения в нашей республике мы находимся на довольно низком уровне развития. Сегодня нам предстоит определить стратегию развития профсоюзов до 2030 года, приоритетом в деятельности которых станет поднятие уровня жизни населения, в целом", - отметил собеседник.

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По словам Будзы, повышение квалификации сотрудников молдавских предприятий и компаний, создание гарантий для молдавских молодых специалистов для того, чтобы они не покидали страну, а приносили пользу в реальном секторе молдавской экономики, - еще одно направление деятельности профсоюзов республики.

Как защитить свои права, когда работаешь на "частника"?

Рассказал Будза и о том, как действовать сотруднику, работающему на частного предпринимателя, в случае грубого несоблюдения его прав.

"Мы стараемся убедить людей, которые работают в частном секторе, в том, что они самостоятельно могут создавать профсоюзы на месте работы, мы в состоянии помочь им это сделать. Есть закон о профсоюзе и конвенция, которые предусматривают свободу объединения", - подчеркнул собеседник.

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Второе, что может сделать такой сотрудник, - обратиться в Инспекцию по труду, чтобы защитить свой права. Однако эффект от такого шага, по словам Будзы, будет менее ощутимым, поскольку создание собственного профсоюза на частном предприятии - более действенная мера.

"Сегодня люди, попавшие в сложные ситуации с работодателем, проводят стихийные забастовки, не знают, как максимально эффективно защитить себя. Поэтому создание профессиональных союзов на конкретном предприятии сможет обеспечить наиболее цивилизованные отношения между работодателем и коллективом", - подытожил Будза.

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