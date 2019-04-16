Тысячам граждан Молдовы придется заменить водительские права

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. В 2019 году истекает срок действия водительских прав более чем у 19 тысяч граждан Молдовы, а в следующем году - у порядка 40 тысяч граждан. Таковы данные Агентства государственных услуг.

В ведомстве отметили, что водительское удостоверение теперь можно заменить или восстановить сразу в нескольких офисах Агентства госуслуг в столице: в многофункциональных центрах Кишинев-2, Кишинев-3 и Кишинев-4, а также в Отделах регистрации транспорта и квалификации водителей №10 и №11. Ранее в столице это можно было сделать только в головном офисе Агентства госуслуг на улице Пушкина, 42, а также в офисе на улице Салкымилор, 28.

Такая инициатива призвана упростить доступ граждан к услугам, предоставляемым учреждением.

При замене документа заявитель должен предоставить удостоверяющий личность документ, прежнее водительское удостоверение, медицинскую справку, типовое заявление и подтверждение оплаты установленного тарифа.

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Услуги по замене и восстановлению водительских удостоверений предоставляются еще 34 территориальными подразделениями агентства в стране.

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