Вниманию молдавских огородников - как не оставить свое здоровье на "фазенде"

Каждой весной у владельцев приусадебных участков начинается настоящий огородный азарт, в погоне за будущим урожаем они готовы на многое, однако как не подорвать при этом свое здоровье?

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik, Андрей Петрик. Жителей нашей республики сложно упрекнуть в нелюбви к земле. С уверенностью можно сказать, что многие из них - истинные земледельцы. Некоторые - профессионалы-фермеры, иные - любители-огородники.

Однако те, у кого есть приусадебные участки, зачастую, загодя начинают готовиться к огородному сезону, выращивать рассаду, запасаться семенами, вскапывать грядки. С наступлением погожих дней, которые, если верить метеорологам, в Молдове уже - не за горами, огородники "вооружаются" тяпками, лопатами и граблями, и, что называется, вырываются на приусадебную волю. Но и на огороде, как и в любом деле, главное - не переусердствовать.

Что говорят владельцы молдавских "фазенд"?

"У меня есть шесть соток земли и небольшой домик в Чимишенах. Выращиваю огурчики и помидорчики, есть небольшой малинник, также есть черешневые и абрикосовые деревья. Очень люблю работать на земле. Бывает, что в теплые дни, вхожу в азарт, стараясь выполнить, как можно больше работы, чтобы на следующий день просто отдохнуть", - рассказала жительница сектора Чеканы Людмила Топалэ.

По словам женщины, на следующие день после переработки на участке могут побаливать поясница и суставы, однако ожидаемый урожай становится весомым контраргументом.

"Главное - стараюсь не работать, когда жарко, на открытых солнечных лучах после 12-13 часов дня, чтобы не возникли проблемы с давлением, а так - все нормально", - рассказала 62-летняя пенсионерка.

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Пенсионер Владимир Петрович - также житель Чекан, у которого есть надел в коммуне Тогатин, говорит, что очень любит работы на приусадебном участке, однако, в силу возраста, старается не перенапрягаться, так как у него небольшие проблемы с сердцем.

"Работаю в меру возможностей. Спасибо, что помогают внуки, которые часто любят бывать весной и летом у меня в гостях за городом. А вместе с ними - вся работа по плечу", - бодро отрапортовал корреспонденту Sputnik Молдова собеседник.

Как не убить свое сердце?

Конечно, медики рекомендуют людям в пожилом возрасте, не усердствовать с физическими нагрузками, однако среди пенсионеров, как известно, много упрямцев. Что же делать, если вы заметили, что вашему пожилому родственнику или соседу по даче стало плохо прямо на огороде?

Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал врач-кардиолог Октавиан Ченушэ. По его словам, человеку, не обладающему медицинскими знаниями, будет трудно определить, что стало причиной обморока. Тем не менее, врач дал рекомендацию, как вести себя в данной ситуации.

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"Если человек потерял сознание, его нужно для начала перенести в прохладное место. Желательно не сажать его, лучше оставить лежа. Чаще всего причина этого — падение давления ниже чем 80-70 миллиметров ртутного столба. Так, в стоячем положении из-за гравитации не приходит достаточно крови к мозгу, что ведет к потере сознания. Соответственно, если человек потерял сознание, а кто-то пытается его поднять – это ни к чему хорошему не приведет. А когда он лежит, кровь перераспределяется. В первые минуты лучше оставить его лежать. По возможности нужно дать ему попить воды", — рассказал врач.

Определить, что случилось с человеком можно лишь после того, как он пришел в себя. На инсульт или сердечный приступ укажут определенные факторы.

"Если человек не чувствует ничего необычного, кроме слабости – скорее всего это пройдет. Однако если есть какая-то боль, речь становится невнятной, не двигается рука или нога — это серьезные симптомы. Но даже в этой ситуации человек будет пытаться подняться, и если что-то ослабело – это уже является признаками инсульта, стоит вызвать скорую помощь", — порекомендовал доктор.

Международные исследования

Когда человек пропалывает грядки или высаживает рассаду, в организме снижается уровень кортизола — гормона стресса. Несколько лет назад нидерландские ученые провели эксперимент: сначала заставляли добровольцев испытать сильный стресс, а потом позволяли успокоиться и восстановить силы. Одна группа испытуемых приходила в себя в помещении, читая книги, вторая — занимаясь огородничеством.

Через 30 минут исследователи замерили кортизол в крови участников эксперимента. Уровень этого гормона уменьшился у всех добровольцев, но у садоводов и огородников — гораздо сильнее. Значит, и со стрессом они справлялись лучше. Кроме того, любители покопаться в земле в целом пребывали в более веселом настроении.

Это объясняет, почему прополка сорняков "освобождает голову" и улучшает общее самочувствие. Но если дачное хобби превращается в регулярный тяжелый труд — а именно так каждое лето происходит почти с 70 процентами людей, выращивающих фрукты и овощи для семейного потребления — ситуация кардинально меняется.

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В целом же научные исследования показывают, что садоводство и огородничество положительно влияют на здоровье. Умеренная физическая активность — именно так квалифицируют подобную деятельность — благотворно сказывается на состоянии сосудов, защищает сердце и отсрочивает старческую деменцию. Но это только если проводить на грядках не более трех часов в день. В противном случае полезное хобби превращается в тяжелый физический труд, а это уже ничего хорошего здоровью не сулит.

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