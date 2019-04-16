От подачи декларации об имуществе уклоняются более тысячи чиновников

В электронном виде было подано 2400 ежегодных деклараций об имуществе и личных интересах — заметен рост.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. По данным Службы информационных технологий и кибернетической безопасности, в период с 1 января по 31 марта 2019 года в системе e-Integritate было зарегистрировано 57 972 ежегодных декларации об имуществе и личных интересах.

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Таким образом, зафиксирован существенный рост по сравнению с прошлым годом, когда за аналогичный период было зарегистрировано 55 539 деклараций.

Как отмечает ведомство, выросло и число деклараций, поданных в электронном виде — 2400, что больше, чем в предыдущем году.

Увеличилось и число сотрудников в структурах, отвечающих за ведение электронного реестра в государственных организациях — с 1798 до 1983 человек. В настоящее время в системе e-Integritate зарегистрировано 54 215 субъектов отчетности.

Число тех, кто не подал декларацию об имуществе и личных интересах в установленные сроки, оценивается в 1100 человек.

Должностным лицам, не представившим свои декларации об имуществе в сроки, установленные законодательством, грозит штраф в размере от 1500 до 4500 леев.

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