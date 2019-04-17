Могут ли студенты из Молдовы учиться в России, а затем работать в Европе

Признаются ли дипломы российских вузов на Западе, и может ли молодой человек из нашей страны, обучившийся в России, затем беспрепятственно найти работу в Европе – корреспондент Sputnik искал ответ.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik, Андрей Петрик. Ежегодно правительство Российской Федерации выделяет порядка 500 бюджетных мест для абитуриентов из Молдовы. Поступить в российские вузы они могут, сдав ЕГЭ в одном из специализированных центров в Кишиневе – в помещении Славянского университета, представительства "Россотрудничества" в Кишиневе, а также в здании Тираспольского государственного университета.

© Sputnik / Евгений Биятов Как сдать ЕГЭ и поступить в российский вуз

Надо признать, многие вчерашние молдавские школьники завтра хотят стать российскими студентами. Причин тому много, а первое из них – качество образования, существующее в вузах Российской Федерации. Специалистов из России всегда ценили, как в самой стране, так и далеко за ее пределами – в странах старой Европы, в США, Канаде, Израиле и ряде других государств.

Однако может ли молодой человек, которому посчастливилось получить высшее образование в России, затем претендовать со своим дипломом на работу на Западе?

Об этом корреспонденту Sputnik рассказал руководитель представительства "Россотрудничества" в Молдове Михаил Давыдов.

"Во-первых, есть межгосударственные соглашения. Они заключены Россией на межгосударственном уровне с подавляющим большинством европейских стран. Более того, у Российской Федерации подобные договоренности подписаны с большинством экономически-развитых стран мира", - сообщил собеседник.

По словам Давыдова, проблема может заключаться в профессии конкретно взятого выпускника вуза. Если человек получил диплом врача, то на Западе потребуется его подтвердить, пройдя переподготовку в соответствии с требованиями страны пребывания. Однако по отношению именно к врачебной профессии такая практика присутствует в большинстве развитых государств.

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"Например, с дипломом врача, полученным в Соединенных Штатах, человек не может приехать и сразу же начать работу по профессии, скажем, в Великобритании. Там очень сложно подтвердить американский диплом медика. Эти нормы не касаются конкретно российского медицинского образования. Просто у каждой страны – свой порядки", - подчеркнул глава "Россотрудничества" в Молдове.

© Sputnik / Miroslav Rotari Белостечник: дипломы молдавских ВУЗов признаны во всем мире

Давыдов также отметил, что и в США признаются дипломы российского образца. Свидетельством успешного устройства специалистов из России является огромная диаспора в Америке.

"Очень много выходцев из России хорошо устраиваются в США на работу. Было очень много волн эмиграции русскоязычных в США и в 90-е годы прошлого века, по сей день многие молодые специалисты переезжают туда. Как правило, - это представители IT-сферы, ученые, которые переезжают в США, в Канаду, и их знания там ценятся", - подытожил собеседник.

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