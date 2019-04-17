Как у приднестровцев "воруют" деньги с банковских карточек

В одном из коммерческих банков рассказали о случаях мошенничества с банковскими карточками, а также о том, что необходимо предпринять, чтобы обезопасить себя от криминальных ловкачей.

ТИРАСПОЛЬ, 17 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. Одним из коммерческих банков Приднестровья зафиксированы случаи мошенничества, когда у клиентов банков хитростью выманивали информацию о банковских карточках, чтобы снять деньги. Об этом банк сообщил на своей страничке в соцсети.

© AFP 2019 / PHILIPPE HUGUEN Бывшая сотрудница банка похитила у клиентов 100 тысяч рублей

В сообщении рассказано о том, как обычно действуют мошенники. В вечернее время или ночью они звонят клиентам банка под предлогом "решения каких-то проблем", узнают реквизиты карты, коды авторизации или другую информацию, которая позволяет вывести деньги со счета клиента на кошельки электронных платежных систем.

Клиентов предупреждают, что сотрудники банка никогда не спрашивают: ПИН-код, CVC-код, номер карты целиком (максимум последние четыре цифры), фото карты, коды авторизации, SMS пароль в интернет-банке или мобильном приложении.

"Банк связывается с клиентами только с приднестровских номеров телефонов. Сотрудники банка не звонят ночью (с 20:00 вечера до 8:00 утра). Если вам звонят с зарубежного номера телефона и задают такие вопросы, вероятнее всего, вы имеете дело с мошенниками", - отмечается в сообщении.

При таком разговоре специалисты предлагают прекратить его следующим образом. Узнать ФИО якобы сотрудника банка, а также перезвонить по номеру 16-61 или +37353379920 (для звонка из-за рубежа или с телефона другой сети) и уточнить, связывались ли с вами сотрудники банка.

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