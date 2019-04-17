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Митрополит Владимир

Митрополит Молдовы: народ Франции проходит через тяжелое испытание

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Тема:
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари: подробности и последствия (19)
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Митрополит Владимир направил обращение к архиепископу Мишелю Опети и сообщил, что молдавская церковь будет молиться о восстановлении собора Парижской Богоматери.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Митрополит Молдовы Владимир направил обращение к парижскому архиепископу Мишелю Опети, в котором выразил сожаление в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.

© AP Photo / Thibault Camus
Версия: пожар в Нотр-Дам мог возникнуть из-за проблем с электричеством

"С глубокой печалью я получил сообщение о разрушительном огне, который уничтожил крышу кафедрального собора Нотр-Дам и почитаемый алтарь Римско-католической церкви во Франции, исторический и архитектурный бесценный памятник, символ европейского христианства, известный во всем мире и посещаемый миллионами паломников и туристов каждый год. Выражаю глубокое сожаление, а также солидарность с французским народом, который проходит через тяжелое испытание большой потери духовного символа национального и международного значения", - говорится в обращении, опубликованном на сайте молдавской митрополии.

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Митрополит Владимир сообщил, что молдавская церковь будет молиться о восстановлении собора.

CC0 / Pixabay / stevepb
Во Франции начался сбор средств на восстановление Нотр-Дама

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, также как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами. Прокуратура открыла расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Как заявил прокурор республики, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия - случайный характер возгорания. Свою помощь в восстановлении собора и сборе средств на его реставрацию предложили международные организации и крупные компании.

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Тема:
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари: подробности и последствия (19)

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Теги:
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