Обыски в Молдове: какие проверки организовали пограничники

Подозреваемые в незаконных действиях свою вину признали и рассказали подробности того, как действовала схема.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Пограничники регионального северного управления провели обыски по месту жительства трех граждан Молдовы, которых подозревают в незаконной коммерческой деятельности. Об этом сообщили в среду в Пограничной полиции РМ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Обыски в одном из самых больших ведомств Молдовы - что ищут прокуроры

Уточняется, что проверки прошли накануне и были организованы после трехмесячной слежки. Всего обыски организовали по четырем адресам в Липканах, а также в автомобиле и в одной из торговых точек.

"В результате обнаружена и изъята крупная партия сигарет различных марок, на пачке которых была наклейка магазинов Duty Free, однако на продажу они выставлялись на рынках Липкан и Бричан. Продукцию подпольно везли из Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ранее те же лица пытались ввезти продукцию такого рода через северные погранпункты, но их намерения раскрыли пограничники.

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В ходе допроса мужчины, возраст которых составляет от 30 до 50 лет, признали вину и рассказали о том, как организовали всю схему.

В настоящее время расследование данного дела продолжается. Сообщается, что до привлечения подозреваемых к административной ответственности еще предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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