Попрошайки на улицах Кишинева: детей учат, как "зарабатывать" деньги

Профессия "нищенка с ребенком на руках", или как в Кишиневе некоторые женщины пытаются заработать по-легкому и используют для этого детей.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. За милостыней как на работу: женщины с детьми занимаются попрошайничеством, превратив этот вид деятельности в грамотно налаженный бизнес. Одно время на кишиневских улицах было не так много матерей, просящих милостыню с ребенком на руках, но сейчас их стало больше. Почему это явление стало так стремительно распространяться, сколько зарабатывают нищенки, лишают ли их родительских прав, рассказали гости радиостудии Sputnik.

© Sputnik / Валерий Шустов Кто они, те женщины, которые просят милостыню в Кишиневе с детьми на руках

По словам и.о. главы управления по защите прав несовершеннолетних Кишинева Лучии Качук-Рошиору, в основном именно матери выходят вместе своими детьми просить милостыню.

"Речь идет о социально-неблагополучных семьях. В хорошие дни они зарабатывают по 400-500 леев (22-28 долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы - ред.), поэтому нам трудно мотивировать их идти работать за две тысяч леев", - сказала собеседница.

Как отметила чиновница, лишить матерей, которые нищенствуют вместе с детьми на руках, родительских прав довольно сложно.

"В целом процедура по лишению родительских прав крайне громоздкая и в большинстве случаев мы проигрываем дела в суде... Для начала мы можем предупреждать матерей, что их лишат родительских прав, но у нас нет достаточных механизмов. Закон должен быть более жестким по отношению к таким родительницам", - добавила она.

© Sputnik / Рухкян Фотофакт: в Кишиневе попрошайки подвергают опасности детей

Лектор кафедры социальной и психологической помощи университета И. Крянгэ Марчела Дица отметила, что вмешательство в таких случаях действительно затруднительно.

Криминальная Молдова: в стране продолжают торговать людьми и органами>>>

"Власти, созданные структуры, делают многое, чтобы решить эту проблему. Попрошайничество – опасный феномен, потому что он становится привычкой. Некоторые начинают заниматься этим с раннего возраста. Детей, которые просят милостыню, учат, как получать деньги легким путем", - сказала Дица.

По словам собеседницы, люди хотят сделать как лучше, давая милостыню, но, к сожалению, не все понимают возможные последствия.

"Мы вроде хотим помочь, но нужно звонить в службу "112", а не давать деньги несовершеннолетними или матерям с детьми на руках, которые просят милостыню", - считает собеседница.

Глава службы коммунитарного взаимодействия столичной полиции Тудор Борш при этом обратил внимание, что мало кто из граждан звонит в полицию по вопросам несовершеннолетних попрошаек и матерей, которые просят милостыню с детьми на руках.

"А некоторые из тех, кто сообщает в правоохранительные органы, затем отказываются выступать свидетелями, подтверждать факт попрошайничества. Поэтому полиции очень сложно зарегистрировать тот или иной случай и собрать по нему доказательства", - сказал собеседник.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK