Попрошайки на улицах Кишинева: детей учат, как "зарабатывать" деньги

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. За милостыней как на работу: женщины с детьми занимаются попрошайничеством, превратив этот вид деятельности в грамотно налаженный бизнес. Одно время на кишиневских улицах было не так много матерей, просящих милостыню с ребенком на руках, но сейчас их стало больше. Почему это явление стало так стремительно распространяться, сколько зарабатывают нищенки, лишают ли их родительских прав, рассказали гости радиостудии Sputnik.
По словам и.о. главы управления по защите прав несовершеннолетних Кишинева Лучии Качук-Рошиору, в основном именно матери выходят вместе своими детьми просить милостыню.
"Речь идет о социально-неблагополучных семьях. В хорошие дни они зарабатывают по 400-500 леев (22-28 долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы - ред.), поэтому нам трудно мотивировать их идти работать за две тысяч леев", - сказала собеседница.
Как отметила чиновница, лишить матерей, которые нищенствуют вместе с детьми на руках, родительских прав довольно сложно.
"В целом процедура по лишению родительских прав крайне громоздкая и в большинстве случаев мы проигрываем дела в суде... Для начала мы можем предупреждать матерей, что их лишат родительских прав, но у нас нет достаточных механизмов. Закон должен быть более жестким по отношению к таким родительницам", - добавила она.
Лектор кафедры социальной и психологической помощи университета И. Крянгэ Марчела Дица отметила, что вмешательство в таких случаях действительно затруднительно.
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"Власти, созданные структуры, делают многое, чтобы решить эту проблему. Попрошайничество – опасный феномен, потому что он становится привычкой. Некоторые начинают заниматься этим с раннего возраста. Детей, которые просят милостыню, учат, как получать деньги легким путем", - сказала Дица.
По словам собеседницы, люди хотят сделать как лучше, давая милостыню, но, к сожалению, не все понимают возможные последствия.
"Мы вроде хотим помочь, но нужно звонить в службу "112", а не давать деньги несовершеннолетними или матерям с детьми на руках, которые просят милостыню", - считает собеседница.
Глава службы коммунитарного взаимодействия столичной полиции Тудор Борш при этом обратил внимание, что мало кто из граждан звонит в полицию по вопросам несовершеннолетних попрошаек и матерей, которые просят милостыню с детьми на руках.
"А некоторые из тех, кто сообщает в правоохранительные органы, затем отказываются выступать свидетелями, подтверждать факт попрошайничества. Поэтому полиции очень сложно зарегистрировать тот или иной случай и собрать по нему доказательства", - сказал собеседник.
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