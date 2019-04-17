22:26 17 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.15
  • USD17.83
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.67
Поиск
Срочно:
Первое заседание парламента 2019

Депутаты парламента получили первую зарплату — говорят, что мало

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Александр Исаев
29810

Если вы спросите, за что им заплатили деньги, то это за март.

Так бы никто и не узнал, если бы лидер фракции "Платформа DA" Андрей Нэстасе не проговорился в телевизионном эфире, — пожаловавшись, что денег за март дали мало. Всего-то 3000 леев. С точки зрения Нэстасе, это настолько ничтожные деньги, что он сначала хотел пожертвовать их на сгоревший Нотр-Дам де Пари. Но потом передумал. "Чтобы не было дешевого пиара", — хозяйственно заметил Нэстасе.

Знаете, я "обкатал" эту новость на нескольких знакомых подряд, разного возраста, пола и социального положения. Общество у нас очень пёстрое, разнообразное, и сколько в Молдове граждан, столько и мнений. Но это был тот редкий случай, когда сталкиваешься с единодушной реакцией.

Прямо по Кюблер-Россу, все пять ступеней принятия неизбежного.

Отрицание: "Да ладно, не может быть. Они же даже не начинали работать! За что им зарплату?"

Злость: "Совсем обнаглели!"

Торг: "А точно, дали? Может, врут?"

Депрессия: "Вот же дармоеды..."

Принятие: "И ведь каждый раз так. Голосуешь за худого, через год, глядь — у него физиономия в телевизор не помещается. Видать, ничего тут не изменишь ".

Парламент
© Sputnik / Miroslav Rotari
На горизонте ли досрочные выборы в Молдове, и что они могут изменить

В общем, негодование людей можно понять. За полтора месяца после того, как Конституционный суд признал мандаты депутатов действительными, они даже ни одного заседания не провели. Если вы забыли, так первый их "пленум", открытый 21 марта, ещё не закончился — был объявлен перерыв.

Народные избранники даже не могут сказать, что "работали в территории" (у нас в Молдове это универсальный ответ любого чиновника на вопрос "Почему тебя не было на рабочем месте?"). Потому что депутаты не сумели ни выбрать руководство парламента, ни сформировать постоянные комиссии - а без них нет и "работы в территории".

То есть, все эти полтора месяца депутаты сидели по домам, или заседали на каких-нибудь партсобраниях. Или вместе с прочими гражданами смотрели телевизор, где азартно препирались политики, стараясь поостроумнее оскорбить друг друга.

Судьба парламента Молдовы, или Дилемма лебедя, рака и щуки... >>>

Разница в том, что все прочие граждане за просмотр телевизора зарплаты не получают. А у депутатов, выходит, прямо курорт, санаторий. "Солдат спит, служба идёт".

Первое заседание парламента 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Рекорды выборов в Молдове, или что думают жители страны о новом парламенте

Технически, тут есть обоснование. Деньги за март получили депутаты прежнего созыва (это их последняя зарплата). А новым депутатам выдали зарплату за десять мартовских дней, за 21-31 марта. В среднем, жалование депутата составляет около 12 тысяч леев. Вот и получили примерно треть, в пределах суммы, о которой упомянул Нэстасе.

С одной стороны, в этом есть рациональное зерно. Раз люди числятся "в штатном расписании", значит, должны получать зарплату. У них же не сдельная работа. Так сказать, не почасовая.

Но, с другой стороны, если рассуждать по-человечески, "по чесноку", — зло берёт.

Понимаете, в стране кризис, беда и печаль по всем статьям. Будь наша страна кораблём, команде пора бы объявлять тревогу — "свистать всех наверх", а то потонем. Поэтому от депутатов нового созыва народ ждал... Ну, не знаю. Каких-нибудь решительных действий. Потому что много надежд было у людей связано с этими выборами.

По большому счёту, работа депутатов парламента — это не вести прения по законодательным инициативам. С разработкой законов в состоянии справиться и обыкновенный наемный чиновник в министерстве.

Протесты в центре Кишинева 24-06-2018
© Sputnik / Miroslav Rotari
Лохотрон обещаний, или как ACUM раздувает мыльный пузырь

Настоящая работа депутатов — это оправдывать надежды народа.

И вот с оправданием надежд в последние полтора месяца всё совсем плохо. Так что нет ощущения, что депутаты наработали на целых три тысячи леев.

Честно говоря, не складывается впечатления, что они наработали хотя бы на три бана. И народным избранникам пора бы это впечатление исправлять. А те деньги, которые они получили, пока будем считать авансом.

Кстати, бедных людей среди наших парламентариев не наблюдается. Так что могли бы и в самом деле, пожертвовать мартовскую выплату — если не на реставрацию собора Парижской Богоматери, так хоть на реставрацию пешеходных переходов в Кишиневе. А то ведь ноги переломать можно, ступенек нет, позорище. Перед иностранными гостями стыдно.

Впрочем, это уже совсем другая история.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Брутер: ждать ли Молдове досрочных выборов
Блок ACUM ответил социалистам: никаких коалиций, но приглашаем на дискуссии
Теги:
парламент, депутаты
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Jazz`n Chișinău International Festival
Время джаза и хорошей музыки: в Кишиневе открылся международный фестиваль
“Это национальная трагедия” - парижане о пожаре в Соборе Парижской Богоматери
Скорбь, печаль, недоумение - парижане о пожаре в Нотр-Дам - видео
Население Молдовы
Население Молдовы сократится - цифры и прогнозы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться