Депутаты парламента получили первую зарплату — говорят, что мало

Если вы спросите, за что им заплатили деньги, то это за март.

Так бы никто и не узнал, если бы лидер фракции "Платформа DA" Андрей Нэстасе не проговорился в телевизионном эфире, — пожаловавшись, что денег за март дали мало. Всего-то 3000 леев. С точки зрения Нэстасе, это настолько ничтожные деньги, что он сначала хотел пожертвовать их на сгоревший Нотр-Дам де Пари. Но потом передумал. "Чтобы не было дешевого пиара", — хозяйственно заметил Нэстасе.

Знаете, я "обкатал" эту новость на нескольких знакомых подряд, разного возраста, пола и социального положения. Общество у нас очень пёстрое, разнообразное, и сколько в Молдове граждан, столько и мнений. Но это был тот редкий случай, когда сталкиваешься с единодушной реакцией.

Прямо по Кюблер-Россу, все пять ступеней принятия неизбежного.

Отрицание: "Да ладно, не может быть. Они же даже не начинали работать! За что им зарплату?"

Злость: "Совсем обнаглели!"

Торг: "А точно, дали? Может, врут?"

Депрессия: "Вот же дармоеды..."

Принятие: "И ведь каждый раз так. Голосуешь за худого, через год, глядь — у него физиономия в телевизор не помещается. Видать, ничего тут не изменишь ".

© Sputnik / Miroslav Rotari На горизонте ли досрочные выборы в Молдове, и что они могут изменить

В общем, негодование людей можно понять. За полтора месяца после того, как Конституционный суд признал мандаты депутатов действительными, они даже ни одного заседания не провели. Если вы забыли, так первый их "пленум", открытый 21 марта, ещё не закончился — был объявлен перерыв.

Народные избранники даже не могут сказать, что "работали в территории" (у нас в Молдове это универсальный ответ любого чиновника на вопрос "Почему тебя не было на рабочем месте?"). Потому что депутаты не сумели ни выбрать руководство парламента, ни сформировать постоянные комиссии - а без них нет и "работы в территории".

То есть, все эти полтора месяца депутаты сидели по домам, или заседали на каких-нибудь партсобраниях. Или вместе с прочими гражданами смотрели телевизор, где азартно препирались политики, стараясь поостроумнее оскорбить друг друга.

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Разница в том, что все прочие граждане за просмотр телевизора зарплаты не получают. А у депутатов, выходит, прямо курорт, санаторий. "Солдат спит, служба идёт".

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Технически, тут есть обоснование. Деньги за март получили депутаты прежнего созыва (это их последняя зарплата). А новым депутатам выдали зарплату за десять мартовских дней, за 21-31 марта. В среднем, жалование депутата составляет около 12 тысяч леев. Вот и получили примерно треть, в пределах суммы, о которой упомянул Нэстасе.

С одной стороны, в этом есть рациональное зерно. Раз люди числятся "в штатном расписании", значит, должны получать зарплату. У них же не сдельная работа. Так сказать, не почасовая.

Но, с другой стороны, если рассуждать по-человечески, "по чесноку", — зло берёт.

Понимаете, в стране кризис, беда и печаль по всем статьям. Будь наша страна кораблём, команде пора бы объявлять тревогу — "свистать всех наверх", а то потонем. Поэтому от депутатов нового созыва народ ждал... Ну, не знаю. Каких-нибудь решительных действий. Потому что много надежд было у людей связано с этими выборами.

По большому счёту, работа депутатов парламента — это не вести прения по законодательным инициативам. С разработкой законов в состоянии справиться и обыкновенный наемный чиновник в министерстве.

© Sputnik / Miroslav Rotari Лохотрон обещаний, или как ACUM раздувает мыльный пузырь

Настоящая работа депутатов — это оправдывать надежды народа.

И вот с оправданием надежд в последние полтора месяца всё совсем плохо. Так что нет ощущения, что депутаты наработали на целых три тысячи леев.

Честно говоря, не складывается впечатления, что они наработали хотя бы на три бана. И народным избранникам пора бы это впечатление исправлять. А те деньги, которые они получили, пока будем считать авансом.

Кстати, бедных людей среди наших парламентариев не наблюдается. Так что могли бы и в самом деле, пожертвовать мартовскую выплату — если не на реставрацию собора Парижской Богоматери, так хоть на реставрацию пешеходных переходов в Кишиневе. А то ведь ноги переломать можно, ступенек нет, позорище. Перед иностранными гостями стыдно.

Впрочем, это уже совсем другая история.

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