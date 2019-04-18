Пасхальный стол: на какие уловки продавцов надо обращать внимание покупателям

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Специалисты Национального агентства продовольственной безопасности дали ряд рекомендаций при покупке продуктов к пасхальным праздникам.

© Sputnik / Егор Еремов Отрава на пасхальном столе: какой продукт представляет угрозу для здоровья

В ведомстве обращают внимание населения, что продукты необходимо приобретать только в специально оборудованных, лицензированных местах, имеющих все санитарно-ветеринарные документы (магазины, продуктовые базы и рынки).

При покупке мяса, потребители должны знать, что оно должно быть упругим, цвета от бледно-розового до темно-красного. После надавливания пальцем мясо должно возвращаться к своей первоначальной форме. Мякоть не должна быть липкой и с резким запахом. Специалисты отметили, что необходимо также обращать внимание на санитарно-ветеринарную печать и прочие документы.

Выбирая рыбу, стоит внимательнее отнестись к ее внешнему виду. Жабры должны быть красными.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Отрава на рынках, которая может попасть на пасхальный стол молдаван

При покупке куличей и других продуктов питания надо ознакомиться с информацией на этикетке: датой изготовления, сроком годности, ингредиентами и условиями хранения.

Яйца – это еще один продукт, который обязательно присутствует на праздничном столе. Потребители не должны покупать яйца с потрескавшейся, грязной скорлупой. В то же время белок не должен быть мутным или смешанным с желтком. Срок годности яиц составляет 28 дней, что должно быть указано на этикетке.

Также потребителям настоятельно рекомендуется не приобретать краски без упаковки и без соответствующей маркировки. Она может оказаться непригодной для употребления и представлять опасность для здоровья.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK