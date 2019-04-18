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Свалка Бубуечь

Сколько это будет продолжаться: Молдова не может избавиться от свалок

© Sputnik / Vladimir Polusatov
Общество
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Пока планы, разработанные профильным министерством, остаются на бумаге: свалки в селах не оборудуются с соблюдением стандартов безопасности окружающей среды.

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik, Дарья Чернега. С наступлением весны в Молдове с большей силой дала о себе знать старая проблема. Новости о том, что в разных населенных пунктах незаконные свалки отравляют существование местных жителей, практически ежедневно появляются в молдавских СМИ. Люди обвиняют в бездействии местные власти, а те в свою очередь, говорят о безразличии государства и отсутствии комплексного подхода к решению проблемы. Горы мусора тем временем продолжают расти.

Владимир Гараба
© Photo: Аргументы и факты в Молдове
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Свинство без альтернативы

Эколог Дмитрий Арион считает, что катастрофическая ситуация с вывозом мусора в Молдове начала складываться порядка 20 лет назад. В итоге страна сегодня задыхается не только от несанкционированный свалок, но и от мусора, выбрасываемого вдоль обочин дорог.

"Ответственные органы, а точнее - министерство окружающей среды (в 2016-м году оно объединилось с министерством сельского хозяйства – ред.) просто опустило руки и не принимает соответствующие меры. Ну, а местная власть, ссылается на отсутствие средств. В итоге образовались горы с бытовыми отходами", - поделился мнением Арион.

Сотрудники министерства экологии, а затем и объединенного министерства сельского хозяйства, инфраструктуры и окружающей среды ранее неоднократно заявляли о планах по модернизации системы управления бытовыми отходами. Последние минимум 4-5 лет они говорят о том, что в Молдове будут созданы несколько региональных площадок по складированию и переработке мусора. Пока эти планы остаются на бумаге, свалки в селах не оборудуются с соблюдением стандартов безопасности окружающей среды. И даже там, где проблема с вывозом отходов более или менее решена, чистоты нет. Люди уже привыкли мусорить где попало.

Свалка в коммуне Трушены в муниципии Кишинев
© Photo: Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Токсичная свалка в пригороде Кишинева или мина замедленного действия

"Полиция не работает в этом направлении. В мусоре можно легко обнаружить квитанции или же другие документы, которые подтверждают личность человека, выбросившего мусор в неположенном месте. Такая практика есть на Украине. Там добросовестные мэры собирают эти отходы и выставляют счет тому, кто их выбросил", - рассказал собеседник.

Мусоришь – плати

В пригороде Кишинева в поселке Колоница сложилась критическая ситуация. Предприятие по вывозу отходов, нанятое примэрией, приостановило работы. Как следствие, одна из улиц, где поставили мусорные баки для жителей многоэтажки, превратилась в ужасающие зрелище. Емкости переполнены, вокруг них образовались горы из мусора.

"Из 13 тысяч жителей нашего поселка только 500 оплачивают вывоз мусора. Остальные идут на улицу 31 августа и выбрасывают его там. Мы хотим поговорить с жильцами, которые живут в округе, чтобы они приглядывали за тем, чтобы чужие не выбрасывали мусор. Также проведем беседу с другими жителями, чтобы они заключили контракты по вывозу мусора", - рассказала примар села Колоница Анжела Запорожан.

Мусор, gunoi
© Sputnik / Osmatesco
Мусорный коллапс: жители Кишинева создают стихийные свалки

Тариф на вывоз мусора в Колонице вырастет вдвое - до 50 леев. Как утверждает глава населенного пункта, такие же расценки действуют и в соседних пригородных поселках. По словам Запорожан, проблемы возникли тогда, когда правительство обязало местные власти закрыть несанкционированную свалку возле села, куда люди сбрасывали мусор бесплатно. Оказалось, что платить за эту услугу местные жители не торопятся.

"Неправильно думать, что государство или примэрия обязаны! Если ты производишь мусор, будь добр, заплати за его вывоз. Люди должны это понимать", - заявила примар населенного пункта.

Что происходит на закрытой свалке в пригороде Бубуечь

Стоит понимать, что вовремя оплаченные квитанции проблему на государственном уровне не решат. Для того, чтобы минимизировать негативные последствия для почвы и сточных вод, нужны серьезные инвестиции. Дополнительное изучение ситуации, в частности, требуются на бывшей свалке в поселке Бубуечь, из-за которой несколько лет назад разгорелся нешуточный скандал. Примэрия Кишинева использовала ее как полигон для вывоза отходов со всего Кишинева, несмотря на то, что площадка не была оборудована под свалку. После протестов местных жителей, полигон закрыли. Но, как считает эколог Арион, он все равно может представлять опасность.

"Мы знаем, что полигон закрыли, но видно, что рекультивацию не сделали. Да, проведены какие-то работы, чтобы удержать бытовые отходы. Но не вся площадь покрыта необходимым", - отметил собеседник.

По словам эколога, свалка по-прежнему продолжает оставаться источником зловония, а по склону течет жидкая масса, что свидетельствует о наличии внутри жидких отходов. Они могут представлять опасность для реки Бык, которая протекает неподалеку. 

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Теги:
мусор, Молдова, свалки
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