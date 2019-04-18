12:10 18 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.22
  • USD17.88
  • RUB0.28
  • RON4.25
  • UAH0.67
Поиск
Пенсионер

В Нацкассе соцстрахования уточнили, кому в Молдове положена помощь в 600 леев

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (62)
18110

В Национальной кассе социального страхования обозначили категории граждан, которые получат единовременное пособие к пасхальным праздникам.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Выплата единовременного пособия к пасхальным праздникам стартовала в Молдове с прошлой недели – деньги получили уже более половины граждан, которые были включены в списки, сообщили в Национальной кассе социального страхования.

Пенсионеры
CC0 / Pixabay / BM10777
Раз в год некоторые молдавские пенсионеры должны подтверждать, что еще живы

Однако многие граждане до сих пор не до конца понимают, какие именно категории лиц могут претендовать на получение этого пособия.

По данным кассы соцстрахования, на единовременную помощь в 600 леев (порядка 34 долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы) могут рассчитывать граждане, которые получают государственные пособия, лица с ограниченными возможностями, включая инвалидов с детства, граждане пенсионного возраста без трудового стажа, а также семьи, оставшиеся без кормильца.

Прожиточный минимум: что можно купить в Молдове на эти деньги>>>

"Исключение составляют пособия по уходу, сопровождению и надзору, установленные до вступления в силу закона о предоставлении единовременной помощи некоторым получателям пенсий", - отметили в кассе соцстрахования.

Бабушка на скамейке с собакой на руках
© Sputnik / Владимир Астапкович
Молдавский пенсионер: не жалуюсь, а живу надеждой

Также на 600 леев могут рассчитывать получатели всех типов пенсий, установленных до 1 апреля 2019 года, размер которых не превышает две тысячи леев.

Как в Молдове выживают пенсионеры>>>

Как сообщили в кассе соцстрахования, на данный момент через отделения предприятия "Почта Молдовы" единовременную помощь к Пасхе получили 174 тысячи граждан, а на банковские карты – 148 тысяч.

Расходы на предоставление единовременной помощи составили порядка 368 миллионов леев. Такого рода поддержку государство оказывало молдавским пенсионерам и к зимним праздникам.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (62)

По теме

Куда завела Молдову пенсионная реформа: как живут пенсионеры
Теги:
Пасха, премия, пенсионер
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Jazz`n Chișinău International Festival
Время джаза и хорошей музыки: в Кишиневе открылся международный фестиваль
“Это национальная трагедия” - парижане о пожаре в Соборе Парижской Богоматери
Скорбь, печаль, недоумение - парижане о пожаре в Нотр-Дам - видео
Население Молдовы
Население Молдовы сократится - цифры и прогнозы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться