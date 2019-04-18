В Нацкассе соцстрахования уточнили, кому в Молдове положена помощь в 600 леев

В Национальной кассе социального страхования обозначили категории граждан, которые получат единовременное пособие к пасхальным праздникам.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Выплата единовременного пособия к пасхальным праздникам стартовала в Молдове с прошлой недели – деньги получили уже более половины граждан, которые были включены в списки, сообщили в Национальной кассе социального страхования.

Однако многие граждане до сих пор не до конца понимают, какие именно категории лиц могут претендовать на получение этого пособия.

По данным кассы соцстрахования, на единовременную помощь в 600 леев (порядка 34 долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы) могут рассчитывать граждане, которые получают государственные пособия, лица с ограниченными возможностями, включая инвалидов с детства, граждане пенсионного возраста без трудового стажа, а также семьи, оставшиеся без кормильца.

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"Исключение составляют пособия по уходу, сопровождению и надзору, установленные до вступления в силу закона о предоставлении единовременной помощи некоторым получателям пенсий", - отметили в кассе соцстрахования.

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Также на 600 леев могут рассчитывать получатели всех типов пенсий, установленных до 1 апреля 2019 года, размер которых не превышает две тысячи леев.

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Как сообщили в кассе соцстрахования, на данный момент через отделения предприятия "Почта Молдовы" единовременную помощь к Пасхе получили 174 тысячи граждан, а на банковские карты – 148 тысяч.

Расходы на предоставление единовременной помощи составили порядка 368 миллионов леев. Такого рода поддержку государство оказывало молдавским пенсионерам и к зимним праздникам.

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