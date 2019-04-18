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ДТП на острове Мадейра в Португалии

В МИДЕИ заявили, есть ли среди жертв ДТП в Португалии граждане Молдовы

© AFP 2019 / RUI SILVA
Общество
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Власти португальского острова Мадейра объявили трехдневный траур после массовой гибели людей в ДТП с туристическим автобусом.

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. Граждан Молдовы нет среди пострадавших в ДТП с туристическим автобусом на острове Мадейра (Португалия), где погибли 29 человек, заявили Sputnik в министерстве иностранных дел и европейской интеграции республики.

"В посольстве РМ подтвердили, что молдавских граждан среди пострадавших нет", - отметили в министерстве.

ДТП с участием туристического автобуса произошло на Мадейре в среду вечером.

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Водитель потерял управление, после чего автобус съехал с дороги и упал на дом. По последней информации, в результате аварии погибли 29 человек, еще 27 пострадали.

По данным немецкого МИД, в автобусе ехали туристы из Германии. Как сообщают СМИ, среди раненых два португальца - водитель автобуса и гид. Прокуратура Португалии начала расследование по факту этого ДТП.

Власти острова Мадейра объявили трехдневный траур.

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Теги:
авария, ДТП, Португалия
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