Главное безопасность: ОГА проверяет авиакомпании после запрета на полеты в ЕС

У ряда авиаперевозчиков отозвали сертификаты, а один из них вообще лишился такого документа, без которого выполнять перевозки запрещено.

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. Орган гражданской авиации Молдовы (ОГА) провел переоценку авиаперевозчиков Республики Молдова, обращая внимание на их соответствие международным стандартам безопасности, а также обязательствам, взятым на себя республикой перед ЕС.

© Sputnik / Alexey Malgavko Еврокомиссия дополнила список авиакомпаний, которым запрещены полеты в ЕС

Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

"В результате ОГА принял ряд мер, в том числе продлил на некоторое время ограничение или приостановила действие, а в некоторых случаях отозвал авторизации авиаперевозчика, запретил управление некоторыми самолетами и приостановил действие сертификатов авиаперевозчика", - говорится в сообщении.

В настоящее время речь идет об отзыве одного сертификата, а также о приостановке действия двух таких документов и одной авторизации.

"Молдавские авиакомпании Air Moldova и Fly One, которые занимаются пассажирскими авиаперевозками, а также компания Aerotranscargo, обеспечивающая грузоперевозки, соответствуют международным и национальным стандартам в этой сфере и гарантируют высокий уровень безопасности", - сказано в заявлении.

Что касается других авиаперевозчиков, то Орган гражданской авиации постоянно следит за их деятельностью на предмет соответствия всем условиям.

Предпринятые меры, как уточнили в ОГА, будут способствовать повышению уровня безопасности полетов.

В конце прошлой недели ряду молдавских авиакомпаний запретили осуществлять полеты над пространством Евросоюза. Это Moldaeroservice, Diplomat Air SRL, Aim Air SRL, Tandem Aero SRL, Valan ICC SRL, Oscar Jet SRL, Air Stork SRL, MEGAviation SRL, Pecotox-Air SRL, Терра Авиа SRL, Fly Pro SRL.

Данные ограничения вступили в силу 10 апреля. Причиной решения ОГА стало отсутствие у данных компаний соответствующего сертификата, который дает им право находиться в воздушном пространстве ряда стран Европы.

В общей сложности 120 авиакомпаний подлежат эксплуатационному запрету в Европейском союзе: 114 компаний, зарегистрированных в 16 государствах - из-за отсутствия надзора со стороны авиационных властей в этих странах, плюс шесть других компаний - из-за опасений по поводу безопасности самолетов этих компаний.

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