13:42 18 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.22
  • USD17.88
  • RUB0.28
  • RON4.25
  • UAH0.67
Поиск
Взлетно-посадочная полоса

Главное безопасность: ОГА проверяет авиакомпании после запрета на полеты в ЕС

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
6710

У ряда авиаперевозчиков отозвали сертификаты, а один из них вообще лишился такого документа, без которого выполнять перевозки запрещено.

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. Орган гражданской авиации Молдовы (ОГА) провел переоценку авиаперевозчиков Республики Молдова, обращая внимание на их соответствие международным стандартам безопасности, а также обязательствам, взятым на себя республикой перед ЕС.

Un avion atterrit à Omsk
© Sputnik / Alexey Malgavko
Еврокомиссия дополнила список авиакомпаний, которым запрещены полеты в ЕС

Об этом сообщили в пресс-службе ОГА. 

"В результате ОГА принял ряд мер, в том числе продлил на некоторое время ограничение или приостановила действие, а в некоторых случаях отозвал авторизации авиаперевозчика, запретил управление некоторыми самолетами и приостановил действие сертификатов авиаперевозчика", - говорится в сообщении.

В настоящее время речь идет об отзыве одного сертификата, а также о приостановке действия двух таких документов и одной авторизации.

"Молдавские авиакомпании Air Moldova и Fly One, которые занимаются пассажирскими авиаперевозками, а также компания Aerotranscargo, обеспечивающая грузоперевозки, соответствуют международным и национальным стандартам в этой сфере и гарантируют высокий уровень безопасности", - сказано в заявлении.

Что касается других авиаперевозчиков, то Орган гражданской авиации постоянно следит за их деятельностью на предмет соответствия всем условиям.

Предпринятые меры, как уточнили в ОГА, будут способствовать повышению уровня безопасности полетов. 

Вертолет Ми-17-1В
© Photo: Facebook / Valan ICC
Без права на вылет: ряд авиакомпаний Молдовы не сможет попасть в Европу

В конце прошлой недели ряду молдавских авиакомпаний запретили осуществлять полеты над пространством Евросоюза. Это Moldaeroservice, Diplomat Air SRL, Aim Air SRL, Tandem Aero SRL, Valan ICC SRL, Oscar Jet SRL, Air Stork SRL, MEGAviation SRL, Pecotox-Air SRL, Терра Авиа SRL, Fly Pro SRL.

Данные ограничения вступили в силу 10 апреля. Причиной решения ОГА стало отсутствие у данных компаний соответствующего сертификата, который дает им право находиться в воздушном пространстве ряда стран Европы.

В общей сложности 120 авиакомпаний подлежат эксплуатационному запрету в Европейском союзе: 114 компаний, зарегистрированных в 16 государствах - из-за отсутствия надзора со стороны авиационных властей в этих странах, плюс шесть других компаний - из-за опасений по поводу безопасности самолетов этих компаний.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Как добиться компенсации от авиакомпании: что говорят эксперты
Старуш: так можно получить компенсацию, если авиарейс задерживается
Теги:
перелеты, полеты
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Jazz`n Chișinău International Festival
Время джаза и хорошей музыки: в Кишиневе открылся международный фестиваль
“Это национальная трагедия” - парижане о пожаре в Соборе Парижской Богоматери
Скорбь, печаль, недоумение - парижане о пожаре в Нотр-Дам - видео
Население Молдовы
Население Молдовы сократится - цифры и прогнозы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться