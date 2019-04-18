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Младенец

Папа может уйти в декрет: что для этого нужно

CC0 / Pixabay / jakobking85
Общество
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В Молдове декретный отпуск для отцов был введен в 2016 году, когда были внесены изменения в Трудовой кодекс.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Начиная со второй половины 2016 года более 6 тысяч мужчин из Республики Молдова оформили отпуск по уходу за ребенком. Его продолжительность составляла 14 календарных дней, в этот период они получали пособие из бюджета государственного социального страхования.

Семья
CC0 / Pixabay / PublicCo
В Молдове отпуск по уходу за ребенком может измениться с 2018 года

Декретное пособие выплачивается отцу, трудоустроенному официально, при выполнении следующих условий: если его рабочий стаж составляет не менее 3 лет или не менее 9 месяцев в течение последних 24 месяцев до момента рождения ребенка; если ему был предоставлен отпуск по уходу за ребенком на основном рабочем месте в течение первых 56 дней со дня рождения ребенка; если он получил минимум одну зарплату на основном месте работы за последние 3 месяца, предшествующие дню рождения ребенка.

Заявление о предоставлении отпуска по отцовству подается в Территориальную кассу социального страхования по месту жительства или в Территориальную кассу по месту основной работы. Заявление также может быть оформлено в электронном виде на веб-сайте Национальной кассы социального страхования (www.cnas.md) или на сайте правительства (www.servicii.gov.md). Запрос на пособие по отцовству должен быть подан в течение 30 дней с даты предоставления отпуска по отцовству, в противном случае пособие не устанавливается.

В Молдове отпуск по отцовству был введен в 2016 году, когда были внесены изменения в Трудовой кодекс.

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Теги:
законодательство, отец, ребенок, отпуск по уходу за ребенком в Молдове
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