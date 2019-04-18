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Заправка автомобиля.

Требуйте долива топлива: как обманывают на молдавских заправках

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Многие автомобилисты жалуются, что на ряде молдавских заправок замечают, пусть и незначительный, но недолив топлива в бак. Некоторые на это не обращают внимания, иные задаются вопросом - как же действовать в подобной ситуации.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik, Андрей Петрик. Пока есть товары и продукты, пользующиеся повышенным потребительским спросом, будут и те, кто на этом старается нажиться. Так было всегда, а зачастую эти моменты становились яркими эпизодами фильмов, ставших легендами. Например, фраза о том, что персонаж Василия Алибабаевича из картины "Джентельмены удачи" получил три года за то, что разбавлял бензин ослиной мочой, стала поистине крылатой. 

Сегодня ситуация не столь курьезна, как в культовом советском фильме, однако и по сей день в Молдове автолюбители жалуются на то, что их обманывают на заправках. 

Девушка пытается заправить свой электрокар Tesla Model S бензином
© Facebook / Verrückten Russen
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Как заявил корреспонденту Sputnik Молдова начальник Управления по метрологическому контролю Агентства по защите прав потребителей и надзору над рынком Андриан Бундук, в последнее время фиксируется все больше жалоб, поступающих от владельцев частных авто, о том, что на заправке в бак недоливают определенную часть от заказанного водителем объема топлива. 

Однако, по словам эксперта, выход из этой сомнительной ситуации все же есть. В случае, если у автовладельца возникли резонные подозрения в том, что не долили топлива, он может законно потребовать от администратора станции перепроверить - сколько все же горючего попало в бак, а сколько "умыкнули" заправщики.   

"Объем налитого топлива может быть проверен посредством специальной мерной емкости, которая должна быть практически на каждой заправочной станции. В случае, если вам должны были налить в бак 10 литров дизельного топлива, то и при проверке в мерной емкости объем налитого горячего должен остановиться на отметке "10", а не ниже", - объяснил Бундук.

АЗС
CC BY-SA 2.0 / Tony Webster / Gas Pump
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Конечно, по словам эксперта, не каждый заподозривший что-то неладное автолюбитель пойдет на то, чтобы перепроверить объем налитого в бак автомобиля топлива. Закон, конечно, на стороне потребителя и позволяет ему потребовать осуществления метрологической проверки посредством мерного бака.

Если все же водитель пошел на принцип и осуществил проверку, в ходе которой был установлен недолив топлива, следующим шагом должно быть обращение с заявлением в Агентство по защите прав потребителей, утверждает Бундук. В этом случае специалисты ведомства в кратчайшие сроки проверят заправку, на которой был совершен обман автовладельца, и наложат соответствующие штрафные санкции. 

АЗС
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Что же касается качества топлива, заливаемого в бак автомобиля, здесь, по словам эксперта, решающую роль играет пресловутый человеческий фактор. Из-за чьего-то корыстного умысла или банальной халатности страдают компании-поставщики топлива, имидж которых оказывается очернен.

"Человеческий фактор может привести к тому, что заправщик наливает в бак вместо бензина дизельное топливо или наоборот", - отметил Бундук. 

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Из ряда вон выходящий случай произошел на одной их станций обслуживания-заправки автомобилей класса "люкс". Из-за несоответствующего стандартам топлива, которым заправили эти машины, они попросту не смогли двинуться с места. 

"Вообще все топливо, которое попадает на заправочные станции Молдовы, соответствует стандартам качества. В основном, горючее попадает на рынок нашей страны из стран СНГ и Румынии. А на этапе распределения топлива по АЗС уже возникают проблемы - безответственные операторы, желающие разбогатеть за счет потребителя", - рассказал собеседник. 

По его словам, очень распространенными в последнее время стали случаи заправки автомобилей маркой бензина АИ-92 вместо АИ-95. Таким образом, удовлетворяя свою корысть, операторы заправок гробят и автомобили, и наживаются за счет автовладельцев. В случае, если подобный инциденты возникают, Бундук порекомендовал обращаться в Агентство по защите прав потребителей.

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эксперт, решение, обман, качество, солярка, бензин, топливо
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