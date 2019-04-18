Филат после переноса судебных слушаний рассказал о своем желании

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Экс-премьер Молдовы Владимир Филат, осужденный за коррупцию и проходящий по новому уголовному делу, заявил, что хочет пообщаться с прессой. Об этом он сообщил по итогам заседания суда в четверг.

"Хочу сделать уточнение, никогда не отказывался говорить с прессой и хочу разговаривать", - сказал он.

Заседание суда в четверг длилось менее получаса. Как отметила прокурор Надежда Бусуйок, слушания пришлось перенести. "Причина – запрос стороны защиты, поданный в Апелляционную палату, об исключительном случае неконституционности. Когда будет следующее заседание не знаю", - отметила гособвинитель.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Владимир Филат вышел из пенитенциара №13 в Кишиневе – фото

Представители стороны защиты Филата, комментируя запрос в Апелляционную палату, отметили, что они хотят выяснить компетентна ли первая судебная инстанция рассматривать это дело.

Ранее прокуроры заявляли, что адвокаты экс-премьера пытаются затянуть процесс по второму уголовному делу, по которому проходит бывший глава правительства.

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В июне 2016 года кишиневский суд приговорил Филата к девяти годам тюрьмы по обвинению в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. Согласно решению первой инстанции, экс-премьера обязали выплатить штраф в размере 60 тысяч леев. Суд запретил Филату занимать определенные должности в течение пяти лет и лишил его высшей государственной награды, "Ордена республики", который он получил из рук четвертого президента Николая Тимофти в 2013 году. Также судейская коллегия постановила конфисковать незаконно нажитое Филатом имущество на общую сумму в 791,2 миллиона леев. Полный текст приговора экс-премьера составил 271 страницу.

Второе уголовное дело, по которому проходит Филат, связано с отмыванием денег в особо крупных размерах.

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