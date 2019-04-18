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Дети на площадке в детском саду села Вадул-Туркулуй

Парадокс статистики — детей в Молдове все меньше, а детсадов - все больше

© Sputnik / Владимир Родионов
Общество
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В среднем на сто мест в детских садах по Молдове приходится 75 детей, самые "густонаселенные" детсады в Бельцах и Кишиневе, а слабее всего загружены "грэдиницы" в Леовском районе.

КИШИЕВ, 18 апр — Sputnik. Число детских садов в Молдове демонстрирует устойчивую тенденцию к росту.

По итогам прошлого года дошкольных учреждений в Молдове стало на 26 больше, чем в 2017 году, а по сравнению с 2010 годом их число выросло на 103, сообщает Национальное бюро статистики.

По данным ведомства, к концу 2018 года в стране действовало 1484 учреждения дошкольного образования: в том числе 835 яслей-садов, 541 детский сад, 83 школы-сада, 23 коммунитарных центра и 2 яслей. По назначению были выделены 3 типа учреждений: 1471 - общего назначения, 5 - санаторные и 8 - специальные.

Работа детского сада (архивное фото)
© Sputnik / Михаил Мордасов
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Из общего числа учреждений раннего образования 15 имеют частную форму  собственности.

В детские сады в 2018 году были зачислены 149,5 тысяч детей, что соответствует уровню предыдущего года и примерно на 15% больше по сравнению с 2010 годом.

При этом в Молдове наблюдается переизбыток мест в детских садах, преимущественно в сельской местности. В среднем на 100 мест в учреждениях дошкольного образования страны было 85 детей, сообщает Национальное бюро статистики. Самые высокие значения этого показателя были зафиксированы в Бельцах - 115 детей, Кишиневе - 103 ребенка и АТО Гагаузия - 101 ребенок, а наименее востребованными были детские сады в Леовском районе, где значение этого показателя составляет 48 детей на 100 мест.

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Теги:
детские сады
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