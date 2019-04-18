У автоперевозчиков сложные дни: что с ними будет во время пасхальных каникул

Полиция совместно с инспекторами агентства ANTA и налоговой службой устроили проверку на территории вокруг Центрального автовокзала.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Власти решили принять меры по борьбе с нелегальной деятельностью в области пассажирских перевозок. Представители Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA), Национального инспектората по патрулированию, Государственной налоговой службы и примэрии столицы устроили проверку на территории, прилегающей к Центральному автовокзалу в Кишиневе.

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Полиция совместно с сотрудниками АNTA занимались выявлением нелегальных перевозчиков, которые паркуют свой транспорт вблизи автовокзала, нарушая правила парковки и мешая нормальному движению по транспортным магистралям.

Кроме того, во время пасхальных каникул, когда пассажиропоток значительно выше, чем в обычные дни, будет создана специальная рабочая группа, состоящая из полицейских, налоговиков и инспекторов ANTA, которая будет пресекать деятельность нелегальных перевозчиков вокруг Центрального автовокзала.

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В этом контексте Министерство экономики и инфраструктуры призывает пассажиров пользоваться услугами только лицензированных перевозчиков, которые работают в соответствии с правовой базой.

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