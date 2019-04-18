19:49 18 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.22
  • USD17.88
  • RUB0.28
  • RON4.25
  • UAH0.67
Поиск
Автобус общественный транспорт

У автоперевозчиков сложные дни: что с ними будет во время пасхальных каникул

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
43 0 0

Полиция совместно с инспекторами агентства ANTA и налоговой службой устроили проверку на территории вокруг Центрального автовокзала.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Власти решили принять меры по борьбе с нелегальной деятельностью в области пассажирских перевозок. Представители Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA), Национального инспектората по патрулированию, Государственной налоговой службы и примэрии столицы устроили проверку на территории, прилегающей к Центральному автовокзалу в Кишиневе.

Северный автовокзал.
© Sputnik / Осматеско Дмитрий
В Кишиневе проходит спецоперация "Автобус": что удалось обнаружить полиции

Полиция совместно с сотрудниками АNTA занимались выявлением нелегальных перевозчиков, которые паркуют свой транспорт вблизи автовокзала, нарушая правила парковки и мешая нормальному движению по транспортным магистралям.

Кроме того, во время пасхальных каникул, когда пассажиропоток значительно выше, чем в обычные дни, будет создана специальная рабочая группа, состоящая из полицейских, налоговиков и инспекторов ANTA, которая будет пресекать деятельность нелегальных перевозчиков вокруг Центрального автовокзала.

Нелегальная маршрутка с молдаванами попала в крупное ДТП под Тверью >>>

В этом контексте Министерство экономики и инфраструктуры призывает пассажиров пользоваться услугами только лицензированных перевозчиков, которые работают в соответствии с правовой базой.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Cсора двух пассажирок автобуса из-за прически - прикольное видео
Кто нас возит: всего за час полиция поймала двух пьяных водителей маршруток
Теги:
транспорт
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Jazz`n Chișinău International Festival
Время джаза и хорошей музыки: в Кишиневе открылся международный фестиваль
Арест Ассанжа заставил солиста Pink Floyd стыдиться быть англичанином
Cолист Pink Floyd об аресте Ассанжа: Британия стала сообщницей, это позор
Население Молдовы
Население Молдовы сократится - цифры и прогнозы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться