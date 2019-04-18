Минздрав бьет тревогу - в Молдову неожиданно вернулась детская болезнь

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Такая редкая в последнее время детская болезнь, как скарлатина, вернулась в Молдову. Как сообщили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, на данный момент с этим диагнозом госпитализировано 9 детей.
Малыши помещены в стационар Муниципальной детской инфекционной больницы. Все они находятся под пристальным присмотром врачей-эпидемиологов, состояние маленьких пациентов оценивается, как удовлетворительное.
Эпидемиологическая ситуация в стране в связи со скарлатиной обострилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Для того, чтобы дети не заразились этой болезнью, врачи рекомендуют соблюдать личную гигиену, регулярно мыть руки с мылом, проветривать помещения и проводить влажную уборку. В качестве профилактической меры, медики советуют своевременно лечить хронические заболевания, такие, как тонзиллит, синусит, отит, а также закаливать организм ребенка.
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В случае обнаружения инфекции у ребенка, следует предпринять ряд антиэпидемических мер, а именно:
- своевременно диагностировать инфекцию по клиническим проявлениям скарлатины;
- поместить больного на лечение в стационар;
- в течении 7 дней следить за всеми, с кем контактировал ребенок в последнее время;
- постоянно проводить уборку и дезинфекцию помещения, куда больной был помещен на лечение;
- полностью ограничить общение больного со здоровыми сверстниками на время до 22 дней.
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