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Лаборатория, архивное фото.

Минздрав бьет тревогу - в Молдову неожиданно вернулась детская болезнь

© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
Общество
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В республике подтверждены 9 новых случаев заражения скарлатиной, все маленькие пациенты помещены на лечение в стационар.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Такая редкая в последнее время детская болезнь, как скарлатина, вернулась в Молдову. Как сообщили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, на данный момент с этим диагнозом госпитализировано 9 детей.

Малыши помещены в стационар Муниципальной детской инфекционной больницы. Все они находятся под пристальным присмотром врачей-эпидемиологов, состояние маленьких пациентов оценивается, как удовлетворительное. 

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Эпидемиологическая ситуация в стране в связи со скарлатиной обострилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Для того, чтобы дети не заразились этой болезнью, врачи рекомендуют соблюдать личную гигиену, регулярно мыть руки с мылом, проветривать помещения и проводить влажную уборку. В качестве профилактической меры, медики советуют своевременно лечить хронические заболевания, такие, как тонзиллит, синусит, отит, а также закаливать организм ребенка.

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В случае обнаружения инфекции у ребенка, следует предпринять ряд антиэпидемических мер, а именно: 

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Теги:
заражение, дети, болезнь, Минздрав
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