Жители Молдовы могут направить свои налоги на счета НПО

"Двухпроцентный механизм": молдавские налогоплательщики могут направлять 2% подоходного налога за прошлый год в пользу неправительственных или религиозных организаций.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. В Молдове можно распоряжаться своими налогами, перечисляя 2% от подоходного налога в пользу неправительственных или религиозных организаций. Это никак не отразится на личном благосостоянии налогоплательщика. Дело в том, что упомянутые 2% отсчитываются от общей суммы подоходного налога, который уже выплачен человеком в госбюджет.

© Sputnik / Yana Zaharova Налоговая служба Молдовы предупреждает: это касается каждого

То есть из тех денег, которые уже получило государство. Эта практика довольно новая для нашей страны. Впервые налогоплательщики смогли распорядиться своими деньгами еще в 2017 году.

Как узнать список тех НПО, кому можно перечислить 2%

Представитель Центра юридических ресурсов Илья Киртоакэ в эфире радиостудии Sputnik рассказал, что граждане, которые работают и выплачивают налоги государству, с 2017 года имеют право указать государству, что делать с 2% из их подоходного налога.

"Конечно, это не большая сумма, но важно, куда идут эти деньги. Их перечисляют общественным организациям, НПО, религиозным заведениям, которые осуществляют общественную деятельность. Есть целый список этих организаций. В этом году их насчитывается более 700", - сказал собеседник.

По его словам, спектр деятельности у этих организаций разнообразный.

Размер подоходного налога в разных странах>>>

"Все зависит от того, кому человек хочет перечислить деньги. Этот список можно найти на сайте www.2procente.info. Важно, чтобы люди знали – эта услуга ничего не стоит, эти два процента изымаются из подоходного налога, и человек просто указывает государству, что делать с этой суммой", - пояснил он.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Важная информация: стало известно, кто больше не будет платить налоги

Какие НПО попадают под "двухпроцентный механизм"

Как рассказал Киртоакэ, есть несколько критериев для того, чтобы попасть в список потенциальных получателей отчислений физлиц.

"Государству важно, чтобы эти деньги не ушли в неизвестном напылении. Срок существования этих НПО должен быть не менее года. У них не должно быть задолженностей перед госбюджетом. Кроме того, они обязаны заниматься общественную деятельность, которая распространяется не на какой-то узкий круг людей, а на многих", - отметил эксперт.

По его словам, в этот список, в частности, входят организации, которые оказывают медицинскую помощь на дому прикованным к постели людям или пожилым гражданам. Есть и компании, которые организуют центры по размещению детей. В этом списке можно найти спортивные федерации и клубы, которые продвигают здоровый образ жизни.

"Такая поддержка в основном направляется на социальные вопросы – на помощь тем, кто оказался в беде, больным людям, бездомным животным. А вообще направлений очень много. И выбор стоит за человеком, кому конкретно он хочет помочь", - добавил собеседник.

Как перечислить 2% из своего подоходного налога

Каждый год Государственная налоговая служба напоминает налогоплательщицам, что необходимо подать декларацию о подоходном налоге.

© Sputnik / Miroslav Rotari Огромные налоги: в Молдове побит рекорд по сборам в госбюджет страны

"В бланке, который выдается при этом, указан пункт о перечислении 2%. В этом пункте мы должны указать организацию, которую хотим поддержать. Нужно знать фискальный код этой компании. Когда заполняется налоговая декларация, нужно указать фискальный код этой организации. Вот и вся процедура", - сказал Киртоакэ.

В этом году крайний день подачи декларации выпадает на 2 мая.

Что могут делать НПО с этими деньгами

Государство и налогоплательщики имеют право знать, как расходуются средства, перечисленные НПО по "двухпроцентному механизму".

"Деньги должны идти исключительно на покрытие общественной деятельности. Лишь часть из этой суммы может идти на административные расходы. Есть и механизм проверки, которым занимается финансовая инспекция. Если какая-то организация играет не по правилам, то ее ждет наказание", - отметил собеседник.

Во-первых, "нарушителя" исключат из этого списка, а, во-вторых, в отношении него будет применен штраф.

"Самое суровое наказание – это включение в черный список. После чего компания уже не сможет больше претендовать на получение такой поддержки", - сказал Киртоакэ.

Жители Молдовы заплатят в 2019 году налогов более чем на 37 миллиардов леев>>>

В этом году в список потенциальных бенефициаров процентных отчислений физлиц вошло 730 общественных ассоциаций, фондов, частных учреждений и религиозных заведений.

В 2017 году порядка 300 подобных организаций получили около 2,8 миллиона леев, а в 2018-м – уже примерно 400 бенифициарам перевели 5,6 миллиона леев.

По данным Государственной налоговой службы, большая часть физлиц, которые переводят 2% из своего подоходного налога НПО, приходятся на возрастную категорию 31-50 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK