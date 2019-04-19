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Хакер

Прокуратура предупреждает - в Молдове все чаще вмешиваются в личную жизнь

CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Общество
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Частная переписка в интернете и даже бизнес-отношения, осуществляемые онлайн посредством электронной почты, все более привлекают злоумышленников и шантажистов, которые не упускают шанса взломать пароли и узнать все, что скрыто.

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik, Андрей Петрик. Подглядывать в замочную скважину - всегда было любимым занятием человека. Жажда утоления любопытства приводит к тому, что сохранить тайну личной жизни не могли даже всемогущие императоры. Например, за любовными утехами императрицы Елизаветы Петровны, нет-нет, да и поглядывал исподтишка Петр Третий. Но все это - в далеком прошлом.    

В XXI веке преступления, связанные со вмешательством в личную жизнь, стали куда менее безобидными и более изощренными. Так, согласно исследованию, проведенному Генеральной прокуратурой Молдовы, динамика правонарушений, связанных с нарушением тайны личной жизни и переписки, в последнее время растет.

Андрей Руснак
© Sputnik / Osmatesco
Руснак: любой пароль сегодня можно взломать

Лишь за 2018 год было совершено 116 киберпреступлений, нанесших моральный ущерб гражданам нашей страны. Из общего числа правонарушений в 37 случаях были взломаны электронные почтовые ящики людей, 25 преступлений были связаны с онлайн-порнографией, 23 раза посредством интернета были зафиксированы случаи прямого вмешательства в личную жизнь пользователей ПК. Также прокурорами было зафиксировано 6 киберпреступлений, 4 случая изготовления и использования поддельных банковских карт. 

Увеличение числа нарушений тайны переписки, по мнению прокуроров, связано с бурным развитием информационных технологий в Молдове, широким использованием жителей нашей страны аккаунтов в социальных сетях.

Facebook
CC BY 2.0 / Stock Catalog / facebook
Сотрудники Facebook знали пароли пользователей - соцсеть подтвердила

Бизнес-мститель по интернету

Желание отомстить тому, с кем что-то не поделил несколькими годами ранее, также прельщает многих "умельцев" взламывать чужие электронные ящики. Как подтверждение тому - дело, расследование по которому завершили прокуроры. 

Тридцатилетнего кишиневца обвиняют в том, что он грубо нарушил тайну личной жизни, деловой переписки и отправлял от имени своего бывшего партнера по бизнесу письма, которые наносили ущерб имиджу делового человека.

Хотя подозреваемый не признал своей вины, прокурорам удалось доказать, что летом 2015 года он взломал несколько электронных почтовых ящиков своего бывшего коллегии по бизнесу, завладев конфиденциальной информацией последнего.

Более того, злоумышленник удалил более 1600 писем и важных документов по гражданскому иску, который уже ранее существовал между двумя враждующими деловыми людьми. Для ограничения своего бывшего партнера в доступе к его же электронной почте, подозреваемый поменял пароли доступа к "е-мэйлам".

Аэропорт
© Sputnik / Rodion Proca
Важно знать: пароли от Wi-Fi во всех аэропортах мира

Помимо уголовной ответственности за содеянное бизнес-мстителю предстоит заплатить 10 тысяч леев за причиненный потерпевшему моральный ущерб. А iPhone, который использовался для совершения грубого вмешательства в его личную жизнь, был изъят в пользу государства.

Как обезопасить свой e-mail? 

Имя или фамилия, год рождения, кличка домашнего питомца — это используют в качестве паролей в социальных сетях большинство пользователей. Однако взломать такой код слишком просто.

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О том, каким должен быть надежный пароль, корреспонденту Sputnik Молдова рассказал эксперт в области информационной безопасности Константин Склифос.

"Пароль должен быть больше 8 символов, содержать в себе и строчные, и прописные буквы, и обязательно цифры. Альфа-символы лучше не использовать, так как их трудно запомнить, и некоторые системы могут их не принимать. Также ни в коем случае не должно быть никаких персональных данных", — отметил собеседник.

По его словам, менять пароль необходимо не реже одного раза в год.

"Необходимо, чтобы пароль меняли хотя бы раз в год. Если хорошо запоминаете его, то лучше раз в три месяца или полгода. Потому что, так или иначе, за определенное время ваш пароль где-то "засветится"", — заключил эксперт.

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Теги:
электронная почта, почтовая переписка, личная жизнь, вмешательство, предупреждение, прокуратура
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