Почему в Молдове безработные предпочитают получать пособие, а не работать

Вакансий в нашей стране более чем достаточно, однако качество рабочих мест оставляет желать лучшего.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Парадокс на рынке труда в Молдове: с одной стороны, некоторые жалуются, что у них нет работы, а с другой стороны, почти каждый месяц экономические агенты через Национальное агентство занятости населения Молдовы (ANOFM) объявляют о наличии более 10 тысяч вакансий.

Согласно последним официальным данным, представленным агентством, экономические агенты со всей страны предлагают более десяти тысяч вакансий, на которые могут претендовать как мужчины, так и женщины. В то же время в ANOFM на конец марта были официально зарегистрированы более 19 тысяч человек, которые ищут работу. В марте из множества представленных предложений только тысяча человек нашли работу. Только за март в ANOFM зарегистрировались более 2,4 тысячи безработных.

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Из более чем десяти тысяч вакансий большинство из доступны в муниципиях Кишинев и Бельцы. Для людей с высшим и средним уровнем образования предлагается более 1,7 тысячи рабочих мест, а для лиц со средним профессиональным образованием и неквалифицированных рабочих - более 8,4 тысячи рабочих мест.

Основные отрасли, в которых доступны рабочие места, это здравоохранение, образование, МВД, финансовый сектор, промышленность. Для квалифицированных работников текстильной и швейной промышленности предлагается более 2,5 тысячи рабочих мест. Почти 900 рабочих мест - в транспорте и телекоммуникациях.

Предприятия также ищут неквалифицированных рабочих. Предлагаются вакансии на различные рабочие места: няни, носильщики, охранники и дворники.

Среднее пособие по безработице в марте составило 1608 леев.

Несмотря на то, что в Молдове хватает вакансий, в стране много безработных. Это происходит либо потому, что соискатели не находят предложений по своей специализации, либо их не устраивает зарплата или график и условия работы. В результате люди предпочитают получать пособие, чем занимать предложенные им вакансии.

Государство ведет работу, чтобы усовершенствовать законодательную и нормативную базу, которая позволит решить этот парадокс.

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Начиная с 2018 года, экономические агенты Молдовы, которые будут создавать новые рабочие места, получают от государства 40 тысяч леев за каждое созданное место, в соответствии с Положением о субсидировании создания новых рабочих мест. Деньги выплачиваются двумя частями в течение двух лет.

Критерии предоставления гранта включают в себя: увеличение числа работников для предприятий с численностью не менее 100 человек, среднемесячная заработная плата на предприятии для занятых лиц, являющихся субъектами гранта, не должна быть менее 75 процентов от среднемесячной заработной платы в экономике, экономический агент не должен иметь задолженностей по уплате налогов и сборов в национальный публичный бюджет.

Согласно решению правительства, внедрение механизма субсидирования создания рабочих мест должно стимулировать инвестиции и экономический рост, увеличить занятость, увеличить выплаты в консолидированный бюджет, сократить процесс регистрации и число случаев уклонения от уплаты налогов.

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