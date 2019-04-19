Родители двойни из села Томай в Гагаузии получили пособие в 20 тысяч леев

В Гагаузской автономии установлены специальные пособия для семей, в которых рождаются двойни и тройни.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Супруги Валентина и Иван Арабаджи из села Томай в Гагаузии получили 20 тысяч леев в качестве единовременной материальной поддержки из бюджета автономии. Сертификат на получение денежных средств семье вручила башкан Ирина Влах, сообщает сайт gagauzinfo.md.

У семьи Арабаджи 24 марта родилась двойня – девочка и мальчик. Малышей родители назвали Артемом и Ариной. Семья воспитывает еще четверых детей – Веру, Марию, Ивана и Дарью.

Многодетную семью с рождением двойни поздравила глава автономии Ирина Влах. Башкан пожелала супругам крепости духа и сил, а малышам – здоровья.

Не обошла вниманием башкан и старших детей семьи Арабаджи – каждый из них получил в подарок игрушки.

В Гагаузской автономии семьи, в которых рождаются двойни, получают по 20 тысяч леев. За рождение тройни в регионе выплачивается 50 тысяч леев.

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