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Умный светофор

Пробки и светофоры: каких изменений ждать водителям Кишинева

© Photo: Facebook / Ruslan Codreanu
Общество
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По словам исполняющего обязанности примара Кишинева Руслана Кодряну, проект по замене светофоров будет завершен через два месяца. Работы обойдутся городской казне в два миллиона леев.

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. В молдавской столице меняют светофоры - 21 перекресток был оборудован новыми установками, оснащенными системой GPS.

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Еще 75 светофоров оснащены системой радиочастот.

Что дадут новые светофоры

Муниципальные власти презентовали новую электронную систему, которая позволяет в режиме онлайн отследить, где образовались пробки, или поломался светофор. Как заявил журналистам исполняющий обязанности примара Кишинева Руслан Кодряну, информация на пульт управления будет поступать с интервалом в несколько секунд. Пока же в большинстве случаев о неисправных светофорах в управление Lumteh сообщают граждане по телефону.

"Кроме того, у нас есть въезды в город, где возникают заторы в часы пик утром или вечером. На этих участках мы сможем включать зеленую волну на светофоре и регулировать трафик", - заявил Руслан Кодряну.

© Photo: Facebook / Ruslan Codreanu
Умный светофор

Исполняющий обязанности примара Кишинева пояснил, чем в обозримом будущем поможет горожанам новая система. Утром в часы пик светофор можно настроить таким образом, чтобы на въезде в город, где обычно образуются автомобильные пробки, зеленый сигнал длился порядка трех минут, а красный – 20 секунд. А вечером система может работать наоборот, таким образом, чтобы три минуты длился зеленый свет на выезде, и 20 секунд красный - на въезде. 

Автомобиль
CC0 / Pixabay / Creative_Media_Imaging
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Когда это будет

Проект по замене старых светофоров на новые, оснащенные не только GPS, а также LED-лампами и таймером, стали реализовывать в этом году.

Как отмечают на предприятии Lumteh, его работники крайне редко прибегают к тому, чтобы продлевать или укорачивать длительность сигнала. Такие действия обычно осуществляются по запросу полиции, когда едут официальные делегации, или произошла авария на перекрестке.

Как сообщил Кодряну, этот вопрос сейчас обсуждается с правоохранительными органами.

"На следующей неделе вместе с полицией мы сделаем объявление о некоторых действиях по регулированию дорожного трафика,  которые также будут затрагивать и диспетчерскую службу", - отметил Кодряну.

По словам исполняющего обязанности примара Кишинева, проект по замене светофоров будет завершен через два месяца. Работы обойдутся городской казне в два миллиона леев.

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© Photo: Facebook / Ruslan Codreanu
Умный светофор

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Теги:
светофоры, Кишинев
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