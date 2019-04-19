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Автобус

В примэрии рассказали, как поедет общественный транспорт на Пасху и Радуницу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Маршруты, график следования и ограничения в движении – в местной администрации разъяснили, чего ожидать кишиневцам в пасхальные праздники и поминальные дни.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Программа работы общественного транспорта в пасхальные праздники будет изменена. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности примара Кишинева Руслан Кодряну.

"График курсирования троллейбусов и автобусов 28 апреля продлевается до полуночи, а микроавтобусы будут следовать до тех пор, пока будет необходимость и с учетом пассажиропотока", - говорится в тексте распоряжения.

Уточняется, что с 27 по 29 апреля может быть увеличено и количество автобусов №10 (ул. В.Александри – село Гратиешты), №26 (ул. Ливиу Деляну – ул. Дойна) и №28 (ул. В.Александри – село Гратиешты – село Хулбоака).

Дополнительные маршруты

Что касается Радуницы, то, согласно распоряжению и.о. примара, 5 и 6 мая пассажиры смогут бесплатно ездить автобусами №27, "С" и "D".

Маршрут автобусов "С" будет следующим: с ул. В.Александри по ул. Александру чел Бун, А.Пушкина, Иерусалимской, бульвару Г.Виеру, бульвару Ренаштерий, ул. Поштей, Путней, В.Бадиу и Дойна (кладбище "Святого Лазаря"). Планируется, что по этому маршруту с 07.00 до 20.00 будут ездить десять единиц транспорта. 

Деньги
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Маршрут автобусов "D": с бульвара Ренаштерий (от цирка) по ул. Каля Орхеюлуй, Чеукарь, Соколень до улицы Дойна (кладбище "Святого Лазаря"). Примэрия запланировала, что по этому маршруту с 07.00 до 20.00 будут следовать 25 единиц транспорта.

Маршрут автобуса №27 будет следующим: с бульвара Ренаштерий по ул. Т.Владимиреску, Киевской, Московскому проспекту, ул. Студенческой, Соколень и Дойна (кладбище "Святого Лазаря"). По этому маршруту также пустят десять автобусов.

Что касается троллейбусов, то количество единиц электротранспорта, которые следуют по маршрутам №24 и №25, будет зависеть от пассажиропотока в поминальные дни.

Ограничение движения

"Управление полиции Кишинева будет обеспечивать общественный порядок вокруг кладбища "Святого Лазаря" и Армянского кладбища. А 5 и 6 мая движение частного транспорта по улице Дойна на участке между улицей Соколень и главным входом на кладбище "Святого Лазаря" будет ограничено", - говорится в тексте распоряжения.

Кроме того, до 3 мая предприятие Exdrupo должно завершить все ремонтные работы и уборку улиц, прилегающих к кладбищу "Святого Лазаря".

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