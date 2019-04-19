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Медицинская аппаратура

Кардиологический институт в Кишиневе оснастили современным оборудованием

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
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В презентации новой аппаратуры принял участие посол Японии в Молдове.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Более тысячи пациентов были приняты в отделении интенсивной терапии Кардиологического института, которое было оснащено современным оборудованием в рамках программы, профинансированной правительством Японии.

Каталка в машине скорой помощи.
© Fotolia / Christian Schwier
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Об этом руководство института заявило в рамках официальной презентации, в которой участвовал посол Японии в Молдове Масанобу Йошии.

Комплект был установлен на средства японского гранта "Kusanone", который составил 82 тысячи долларов. На эти средства были приобретены мониторинговая аппаратура, несколько инфузионных насосов, многофункциональных кроватей, центральный монитор, портативный эхокардиограф, который позволяет обследовать больного в первые часы госпитализации.

Программа "Kusanone" была запущена в Республике Молдова в 2008 году. За десять лет сотрудничества в Молдове были реализованы 58 проектов в области здравоохранения и школьного образования, профинансированные на сумму более 2,8 миллиона долларов.

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Теги:
медицина
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