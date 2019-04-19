Додон примет участие в марше солидарности и в акции "Бессмертный полк"

Традиционно в День Победы в Молдове состоится мемориальная акция "Бессмертный полк" и два праздничных концерта, в Кишиневе и в Бельцах.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Игорь Додон примет участие в первомайском марше и в акции "Бессмертный полк", которая традиционно состоится в Кишиневе в День Победы 9 мая. Об этом президент Молдовы заявил в эфире телевизионной прямой линии на телеканале Accent TV.

© Sputnik / Maksim Bogodvid Додон: марши Победы пройдут по всей Молдове

Глава государства сообщил, что в начале мая планируется целый ряд торжественных мероприятий. Первого мая Партия социалистов организует традиционный марш солидарности, в котором примет участие Игорь Додон. А ко Дню Победы 9 мая готовится масштабная праздничная программа.

"Для нас очень важно 9 мая, это праздник Победы, это наша общая Победа", — сказал глава государства. Он отметил, что в 2019 году Молдова отмечает и 75 лет со дня освобождения от фашистских оккупантов.

"С утра 9 мая мы все вместе должны выйти на марш "Бессмертный полк", и я буду в колонне вместе со всеми", — сказал Игорь Додон.

Президент сообщил, что в День Победы состоятся два концерта. В Бельцах праздничная программа будет показана днем, планируется, начиная с 14.00. А затем в столице на центральной площади, в 19.00, состоится вечерний концерт и праздничный салют.

По словам главы государства, по его приглашению на концертах в честь Дня Победы в Молдове выступит российская певица Валерия.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK