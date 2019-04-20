09:59 20 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.15
  • USD17.91
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.67
Поиск
Срочно:
Движение транспорта. Архивное фото

Жителей Ботаники и Чекан ждут изменения - узнай, что именно

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
151 0 0

В автобусном парке столицы рассказали об изменениях в работе городского автобусного маршрута, связывающего несколько секторов молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. С понедельника, 22 апреля, вступят в силу изменения в графике следования автобусов №5, заявили в муниципальном предприятии "Городской автобусный парк".

"С 22 апреля количество автобусов, следующих по городскому маршруту №5 (бульвар Куза-Водэ – ул. Буковина), увеличится на два. Также будет изменен график их курсирования в рабочие дни", - говорится в сообщении. 

Автобус
© Sputnik / Miroslav Rotari
В примэрии рассказали, как будет ездить общественный транспорт на Пасху и Радуницу

Маршрут с Ботаники выглядит так: ул. Гренобля, бульвар Куза-Водэ, бульвар Дачия, виадук, ул. Чуфля, бульвар Штефана чел Маре, ул. Пушкина, Космонавтов, бульвар Г.Виеру, бульвар Ренаштерий, ул. Т.Владимиреску, Киевская, А.Руссо, бульвар Мирча чел Бэтрын, ул. П.Заднипру, Н.Милеску-Спэтарул, Буковиней (ТЦ Megapolis Mall). Полный график следования автобусов в этом направлении можно посмотреть здесь.

Маршрут с Чекан: ул. Буковиней, Милеску-Спэтарул, П.Заднипру, бульвар Мирча чел Бэтрын, ул. А.Руссо, Киевская, Т.Владимиреску, бульвар Ренаштерий, бульвар Г.Виеру, ул. Космонавтов, Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, бульвар Штефана чел Маре, ул. Чуфля, виадук, бульвар Дачия, бульвар Куза-Водэ, ул. Гренобля. Полный график следования автобусов в этом направлении можно посмотреть здесь.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Сюрпризы примэрии Кишинева: маршруты общественного транспорта меняются
Маршруты поменяли: как ездит общественный транспорт в Кишиневе
Можно ли штрафовать пассажиров общественного транспорта за невоспитанность
Теги:
транспорт, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Самые прекрасные места на Земле, где снимали "Игру престолов" - фото
“Мы все смотрели на это со слезами на глазах” - Путин о пожаре в соборе Парижской Богоматери
Путин о пожаре в Нотр-Дам: “Мы все смотрели на это со слезами на глазах”
Самые безопасные страны ЕС
Рейтинг самых безопасных стран ЕС

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться