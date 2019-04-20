Жителей Ботаники и Чекан ждут изменения - узнай, что именно

В автобусном парке столицы рассказали об изменениях в работе городского автобусного маршрута, связывающего несколько секторов молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. С понедельника, 22 апреля, вступят в силу изменения в графике следования автобусов №5, заявили в муниципальном предприятии "Городской автобусный парк".

"С 22 апреля количество автобусов, следующих по городскому маршруту №5 (бульвар Куза-Водэ – ул. Буковина), увеличится на два. Также будет изменен график их курсирования в рабочие дни", - говорится в сообщении.

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Маршрут с Ботаники выглядит так: ул. Гренобля, бульвар Куза-Водэ, бульвар Дачия, виадук, ул. Чуфля, бульвар Штефана чел Маре, ул. Пушкина, Космонавтов, бульвар Г.Виеру, бульвар Ренаштерий, ул. Т.Владимиреску, Киевская, А.Руссо, бульвар Мирча чел Бэтрын, ул. П.Заднипру, Н.Милеску-Спэтарул, Буковиней (ТЦ Megapolis Mall). Полный график следования автобусов в этом направлении можно посмотреть здесь.

Маршрут с Чекан: ул. Буковиней, Милеску-Спэтарул, П.Заднипру, бульвар Мирча чел Бэтрын, ул. А.Руссо, Киевская, Т.Владимиреску, бульвар Ренаштерий, бульвар Г.Виеру, ул. Космонавтов, Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, бульвар Штефана чел Маре, ул. Чуфля, виадук, бульвар Дачия, бульвар Куза-Водэ, ул. Гренобля. Полный график следования автобусов в этом направлении можно посмотреть здесь.

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