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Остановка общественного транспорта, архивное фото.

Вандалы распоясались - психолог о том, почему хулиганы громят Кишинев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Многие кишиневцы сетуют на то, что за городом не следят должным образом, однако есть ли доля вины самих жителей столицы в том, что даже то малое, что делается муниципальными властями, они уничтожают собственными руками и ногами. Разбирался корреспондент Sputnik вместе с психологом.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik, Андрей Петрик. На всех вандалов культуры не напасешься - примерно так сегодня можно охарактеризовать ситуацию в молдавской столице. Да, многие критикуют столичный муниципалитет, говоря о том, что дальше пускать ситуацию на самотек, как это было в "либеральное десятилетие" Кишинева, невозможно. И, отчасти, они правы. 

Но всегда стоит посмотреть в зеркало, прежде чем критиковать что-то. Ведь остановки общественного транспорта, урны, билборды, скамейки ломают именно те, кто живет в этом городе, те, кто таким образом, видимо, пытается погасить свою агрессию. 

У многих кишиневцев до сих пор в памяти скамейки, выброшенные в озеро в парке Валя Морилор, разбитые сиденья на остановках общественного транспорта, вытоптанные клумбы и разоренные скверы, поломанные саженцы молодых деревьев - все это дело рук местных "аборигенов". 

Что же заставляет людей, которые живут в этом городе и, вроде как, должны были бы сохранять и приумножать его красоты и комфорт, совершать низменные действия?

Полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Можно ли назвать этих индивидов деградировавшими личностями, или есть другие причины, подталкивающие их на такие дерзкие шаги? 

Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik Молдова дала доктор психологии Елена Ковалева. 

Три модели поведения

По словам специалиста, подобное агрессивное поведение среди некоторых представителей столичного общества вызвано уровнем их развития, которых всего существует три разновидности. В первом случае речь идет о детской модели поведения, которую более просто можно охарактеризовать формулой "зуб - за зуб" или "око - за око".

Вторая заключается в том, что взрослые люди соблюдают законы, понимая, что эти нормы регулируют их жизнь, они сами создают эти инструкции поведения, не переступая их. Третья модель поведения - это равнение личности на общечеловеческие ценности, строгое соответствие жизни этим, негласным правилам бытия. 

"Однако некоторая часть людей находится на инфантильном, недостаточном уровне развития. Капитализация межличностных отношений приводит к тому, что человек вступает в сложные отношения с миром, где он должен бороться за кусок хлеба и свое выживание. Не каждый выдерживает эту суровую борьбу за выживание, выплескивая внутреннюю агрессию в виде актов вандализма, таким образом противопоставляя себя обществу", - отметила Ковалева. 

По мнению психолога, люди с недостаточным уровнем развития рассматривают предметы общего пользования - остановки, билборды, урны, - как вещи, установленные властными структурами.

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© Photo: Facebook / Алексей Петрович
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Таким образом, по утверждению специалиста, люди с инфантильным складом психологии стараются компенсировать свою злость.

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"Вандализм - явление бессознательное, это - отсутствие социализации личности, отсутствие воспитательной программы в школах. Все эти факторы, в совокупности, рождают такой печальный факт в нашей городской жизни", - констатировала собеседница.

Как перевоспитать разбушевавшихся кишиневцев? 

Однако корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться у психолога, можно ли хоть как-то перевоспитать разбушевавшихся вандалов, постаравшись направить их энергию в конструктивное русло? 

"Необходимо внедрять социальные программы, которые могли бы мотивировать людей на самостоятельное обустройство дворов, подъездов, территорий общего пользования. Эта практика должна быть инициирована муниципальными властями и стать постоянной, естественной. В этом случае, есть надежда на то, что человек, ранее разрушавший все, будет чувствовать себя маргиналом, и волей-неволей поменяет свою модель поведения", - рассказала Ковалева. 

По словам собеседницы, сегодня не стоит охаивать практику коллективного общественно-полезного труда, которая существовала в нашей стране при советской власти. Ведь сегодняшние "тимбилдинги" - это вчерашние субботники, когда люди своими руками облагораживали пространство вокруг себя, радовались достигнутому результату и старались его сохранить, поскольку приложили для его достижения свои усилия и труд.

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Теги:
вандализм, разрушение, урны, остановка
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