Важно знать о новых правилах: кто в Молдове может бесплатно получить паспорт

Какие категории граждан имеют льготы на получение удостоверения личности гражданина Молдовы и каковы условия для подобных льгот.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Агентство государственных услуг перестало оказывать услуги по оформлению удостоверений личности (булетина) в течение трех и шести часов, а паспорта — в течение трех и шести часов, а также десяти календарных дней.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове вводятся новые цены на выдачу паспорта и удостоверения личности

Взамен ведомство предоставляет услуги по оформлению удостоверения личности и паспорта в день обращения.

Также в Агентстве отмечают, что некоторые категории граждан смогут получить паспорт гражданина Республики Молдова бесплатно.

Кто может получить бесплатно паспорт

Речь идет о детях сиротах или оставшихся без родительской опеки, бесплатно на документы могут претендовать дети с ограниченными возможностями, а также в возрасте до одного года, отбывающие на реабилитацию, восстановление или на медицинское лечение за пределы Республики Молдовы, на основании ходатайства, выданного Министерством здравоохранения.

Также бесплатно могут получить паспорт люди с ограниченными возможностями и лица, отбывающие на лечение за границу, а также ветераны Великой Отечественной войны.

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Если документы нужно подготовить ребенку, отбывающему на лечение по ходатайству Минздрава, то их могут выдавать и в срочном порядке ( 24, 6, 3 или 1 час).

Когда подавать заявки и сроки выдачи документов

По новым правилам, оформить документы в день обращения можно будет в центральном офисе службы по выдаче идентификационных документов по улице Александру чел Бун, 56.

Заявления принимаются с понедельника по пятницу с 08.00 до 13.00. Выдавать документы будут с 16.30 до 17.00 того же дня, когда подано заявление.

В то же время центральным офисом будут предоставляться услуги по выдаче удостоверений личности в течение 24 часов и 5 календарных дней.

Офис работает с понедельника по субботу, с 08.00 до 17.00. По субботам центр предоставляет услуги по оформлению документов только в течение пяти рабочих дней или 15 и 30 календарных дней.

Кроме того, мультифункциональные центры № 1, 2, 3 и 4 также будут предоставлять услуги по оформлению удостоверений личности и/или паспортов только в течение 5 рабочих дней или 15 и 30 календарных дней.

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