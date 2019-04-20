Как решить проблему кишиневских маршруток - что говорят горожане

"А воз и ныне там": в часы пик столичные рейсовые микроавтобусы, по словам пассажиров, превращаются в настоящие пыточные, где впору возить каторжников, а не жителей главного города страны.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik, Андрей Петрик. "Сделайте шаг назад!", "Неужели нельзя пройти подальше!", "Не наступайте мне на ноги!", "Achităm taxa!" - все эти ставшие извечными для Кишинева фразы можно услышать в битком заполненных салонах микроавтобусов столицы.

Пассажиры этих "древних муниципальных колесниц" давно уже не питают иллюзий насчет комфорта и уважительного отношения к себе со стороны водителей, однако продолжают день ото дня, пыхтя и задыхаясь, ездить в маршрутках.

Что же вынуждает жителей города, несмотря на духоту и дискомфорт, садиться в эти микроавтобусы, что думают о них кишиневцы, и как предлагают решить проблему - разбирался корреспондент Sputnik Молдова.

Откровения в час пик

Для того, чтобы узнать мнение самих пассажиров о качестве перевозки, корреспондент Sputnik отправился на промежуточную остановку одной из маршруток в самый разгар "транспортного пекла" в Кишиневе - в 08.00 утра.

"Приходится брать салон маршрутки чуть ли не штурмом. Еле заходишь, едешь то на подножке у двери, то чуть ли не на голове у водителя, все окна закрыты, в салоне очень душно, дышать почти нечем. Но приходится добираться маршруткой, поскольку альтернативы нет. Туда, где я работаю, троллейбус не ходит", - рассказал житель сектора Чеканы Николай.

По словам другой собеседницы - Ирины, она могла бы выходить раньше на работу, чтобы успеть сесть в троллейбус и добраться в более или менее человеческих условиях.

Однако у нее это все равно никак не выходит, и женщина объяснила, почему: "Много хлопот с утра. Детей надо поднять, накормить, отправить в школу, мужа проводить на работу, а потом самой бежать. Вот и получается, что маршрутка - единственный способ, чтобы не опоздать, но при этом приходится жертвовать своим комфортом".

Впору картошку возить

Женщина предпенсионного возраста гневно посетовала корреспонденту Sputnik, что в таких условиях и в таких микроавтобусах надо возить товары, а не людей.

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"Мне приходится добираться до работы в этом виде транспорта, выхода нет. У меня - проблемы с сердцем, в этой духоте пару раз мутнело в глазах, было плохо. Куда смотрят наши, с позволения сказать, столичные власти! Могли бы пустить по тем же маршрутам нормальные микроавтобусы, для пассажиров, а не для перевозки картошки", - возмутилась собеседница.

По словам другого молодого человека, он готов был бы платить и по 5 леев, чтобы ездить в цивилизованных, человеческих условиях.

"Я был в Петербурге, ездил там на маршрутках. Удобно, сидячие места, остановки определены, плата - приемлемая. В таких условиях приятно добираться", - рассказал молодой человек.

Решение проблемы

© Sputnik / Miroslav Rotari Какими должны быть кишиневские маршрутки и их водители – ответ эксперта

Все те, с кем удалось пообщаться в то утро корреспонденту Sputnik, сошлись во мнении, что нынешние маршрутные такси должны остаться в прошлом, как атавизм, а на смену изрядно изношенным и побитым микроавтобусам должны прийти современные, комфортные виды общественного транспорта.

И почти все, вне зависимости от возраста и социального положения, пассажиры сегодняшних маршруток в своих откровенных репликах взывали к сознательности муниципальной власти, которая их стенания пока не слышит.

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