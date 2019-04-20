11:35 20 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.15
  • USD17.91
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.67
Поиск
Учебный класс

Пасхальные каникулы 2019: сколько свободных дней будет у молдавских школьников

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
Получить короткую ссылку
76 0 0

Стало известно, сколько дней будут отдыхать ученики в Молдове на пасхальные праздники.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. В этом году пасхальные каникулы совпадают с весенними. Согласно утвержденной структуре учебного года 2018-2019, каникулы пройдут с 27 апреля по 6 мая.

Examen
CC0 / Pixabay / moinzon
БАК-2019: где и как молдавские выпускники будут сдавать экзамены

Школьники будут отдыхать десять дней, включая первое мая, которое также объявлено правительством выходным днем.

Когда начинаются летние каникулы

Для учеников с I по VIII класс и с X по XI каникулы начнутся с первого июня и продлятся до 31 августа (92 дня). Экзамены у девятых классов пройдут с 3 по 14 июня 2019 года, а экзамены на степень бакалавра  - с 4 по 21 июня 2019 года.

Рабочие субботы и когда отдыхать: календарь выходных дней в Молдове>>>

Ученики четвертых классов сдадут экзамены в период с 14 по 21 мая.

В 2019 году православная Пасха выпадает на 28 апреля. Узнайте какие еще религиозные праздники ожидаются в 2019 году в православном календаре.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Что станет с учениками, завалившими экзамен на бакалавра
За углом школы покурить не удастся - Конституционный суд вынес решение
Почему в Молдове не внедрили программу "Яблоко для ученика"
Как записать ребенка в школу по интернету — примэрия открыла новый вебсайт
Теги:
выходные дни, каникулы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

  • Агитация запрещена: "день тишины" перед вторым туром выборов на Украине

    "День тишины" начался на Украине в преддверии назначенного на воскресенье второго тура выборов президента. Через сутки граждане должны будут сделать выбор, кто возглавит страну в ближайшие пять лет – действующий глава государства Петр Порошенко или его оппонент, лидер первого тура Владимир Зеленский.

    64
  • Остановка общественного транспорта, архивное фото.
    Вандалы распоясались - психолог о том, почему хулиганы громят Кишинев

    Многие кишиневцы сетуют на то, что за городом не следят должным образом, однако есть ли доля вины самих жителей столицы в том, что даже то малое, что делается муниципальными властями, они уничтожают собственными руками и ногами. Разбирался корреспондент Sputnik вместе с психологом.

    126
  • Кишинев, люди, архивное фото
    Когда народ в Молдове будет жить хорошо - вопрос на засыпку

    Почему в республике есть экономический рост, но эффекта от этого нет никакого, произойдут ли у граждан страны изменения в восприятии коррупции, и когда мы осознаем, что жить в нашей стране стало лучше, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik размышляет экс-вице-премьер-министр страны Александр Муравский.

    138

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Самые прекрасные места на Земле, где снимали "Игру престолов" - фото
“Мы все смотрели на это со слезами на глазах” - Путин о пожаре в соборе Парижской Богоматери
Путин о пожаре в Нотр-Дам: “Мы все смотрели на это со слезами на глазах”
Самые безопасные страны ЕС
Рейтинг самых безопасных стран ЕС

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться