Пасхальные каникулы 2019: сколько свободных дней будет у молдавских школьников

Стало известно, сколько дней будут отдыхать ученики в Молдове на пасхальные праздники.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. В этом году пасхальные каникулы совпадают с весенними. Согласно утвержденной структуре учебного года 2018-2019, каникулы пройдут с 27 апреля по 6 мая.

Школьники будут отдыхать десять дней, включая первое мая, которое также объявлено правительством выходным днем.

Когда начинаются летние каникулы

Для учеников с I по VIII класс и с X по XI каникулы начнутся с первого июня и продлятся до 31 августа (92 дня). Экзамены у девятых классов пройдут с 3 по 14 июня 2019 года, а экзамены на степень бакалавра - с 4 по 21 июня 2019 года.

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