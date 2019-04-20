Православные отмечают Лазареву субботу

Лазарев день - последняя суббота Великого поста. Этот день является одним из самых важных для православных в канун Пасхи.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. Лазарева суббота у православных христиан — это суббота перед Вербным воскресеньем, суббота шестой недели Великого поста. В этот день православная Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.

© Sputnik / Евгений Панасенко Православный календарь - самые важные христианские праздники апреля

Само празднование Лазаревой субботы установлено с давних времён. Православные христиане Кипра, Болгарии, Греции и других стран отмечают праздник по Григорианскому календарю.

История и значение праздника

Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания.

Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, и когда весть об этом дошла до Христа, Он сказал: "Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий".

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Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав о смерти Лазаря, "Иисус прослезился", — говорится в Евангелии (Ин. 11, 35). Но Христос велел отнять камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: "Лазарь! Иди вон". Умерший воскрес и вышел из погребальной пещеры.

Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее. И когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим на молодом осленке, множество людей встречало Его как царя. Они постилали на Его пути свои одежды и пальмовые ветви, символом которых являются вербы.

А святой Лазарь после своего воскрешения прожил еще 30 лет — он был епископом на Кипре и проповедовал христианство.

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