В Бельцах просят помощи в опознании найденного мужчины

Полиция просит помощи: если вы узнали этого человека, позвоните в службу - 112.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. На железнодорожном вокзале в Бельцах обнаружили мужчину в бессознательном состоянии, об этом сообщил на своей странице в Facebook замглавы Генинспектората полиции Георге Кавкалюк.

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Личность мужчины установить не смогли, так как у него не оказалось никаких документов. Также у найденного были многочисленные раны в области головы.

"На железнодорожном вокзале "Бельцы-Слобозия" был обнаружен мужчина 40-45 лет. У него были многочисленные раны на голове, и он был без сознания. Полиция просит помощи, если вы узнали этого человека, позвоните в службу 112 или напишите в соцсетях. Помогите нам установить его личность. Это чей-то муж, отец, кто-то ждет его дома и разыскивает", - написал Кавкалюк.

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