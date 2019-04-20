Пасха 2019: где в Кишиневе откроются пасхальные ярмарки

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. В предверии Пасхи в Кишиневе будут открыты праздничные ярмарки, такую информацию представили в претурах пяти секторов столицы.

© Sputnik / Miroslav Rotari В примэрии рассказали, как будет ездить общественный транспорт на Пасху и Радуницу

В секторе Центр ярмарка откроется по нескольким адресам: Хынчештском шоссе, 58, улице Академией, 7, улице Измаильской, 84, бульваре Д. Кантемира, 5, улице Митрополита Варлаама, 63.

Претура Рышкановки разрешает организацию пасхальных ярмарок на ул. Б. Воевода, 1/1, на углу ул. Б. Воевода с ул. Киевской, Московском проспекте, 9 и 18, ул. А. Доги, 35, ул. Каля Мошилор, 2/1, ул. Н. Димо, 17/1, ул. Каля Орхеюлуй, 105/1, ул. Дойна, 203.

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В секторе Буюканы, как и в предыдущие годы, пасхальная ярмарка откроется на улице Каля Ешилор, 2.

Только по одному адресу будет организована ярмарка и в секторе Чеканы: бул. Мирчи чел Бэтрын угол с ул. Алеко Руссо, напротив магазина Green Hills.

Претура Ботаники еще не установила адреса ярмарок.

Для участия в пасхальных ярмарках экономические агенты должны получить разрешение от претуры. Плата за участие не взимается.

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