Как корреспондент Sputnik проверила готовность полиции и спасателей

И была приятно удивлена, насколько хорошо подготовлены и самоотверженны молдавские сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Обычно по пятницам в ньюсруме Sputnik у журналистов слегка приподнятое настроение (если, конечно, не случается никаких важных событий и не нужно их срочно отрабатывать). Легкая атмосфера напоминает, что впереди - два выходных дня. Народ расслаблен, много шутит, друг другу подмигивает: "Пятница ведь!". Но в эту пятницу произошло нечто, что больше смахивало на детективную историю, чем на отработку шуток во время репетиций КВН.

Полиция не для комментария, а чтобы вызвать на дом

"А у кого-то есть номер полиции?" – спросила я у коллег, когда мне позвонил муж и намеренно ровным (чтобы я не паниковала) голосом сообщил, что открыл оба замка в квартире, а дверь все равно закрыта.

"Тебе главный инспекторат полиции? Или по Кишиневу?" - не отрывая глаз от монитора, уточнила коллега.

"Нет, мне домой надо вызвать. Такое ощущение, что кто-то посторонний залез в квартиру и закрылся изнутри", - в тот момент я еще не потеряла самообладания, но единый номер экстренных служб 112 отчего-то забыла.

"Это вряд ли вооруженный грабитель, может, просто домушник, испугался и закрылся. Сейчас-то его тепленьким и возьмут! Не переживай!" - успокаивал наш политобозреватель.

"Может, с тобой поехать? Будем обороняться! Я не шучу, дополнительные руки пригодятся", - предложила помощь радиоведущая.

"Нет, не надо. Все в порядке. Я полицию вызвала, сейчас приедут заодно и спасатели, ключи держим в дверях с обратной стороны, воришка никуда не вылезет. Из окна не выпрыгнет – у нас десятый этаж", - все в этой ситуации казалось очевидным, но при этом буквально по кончикам пальцев "разливалось" беспокойство, и я поняла, что больше не могу смотреть в монитор и не в состоянии печатать. Надо срочно ехать домой на подмогу!

Кто ж такой отчаянный?!

Читая практически каждый день криминальные новости, и, понимая, что за 100-200 леев сегодня в нашей стране могут даже убить, хочешь-не хочешь, а прокручиваешь в голове самые жуткие варианты.

Рядом с нашим домом новострой, а так как внешне ничего не напоминало, что входная дверь в квартиру была вскрыта, у меня возникла первая мысль: это кто-то пробрался на подъемном кране, проник в квартиру через окно.

Звучит фантастично, но кто его знает, на что готов молдавский криминальный элемент, чтобы поживиться моим свежим борщом из холодильника.

Но действовал не по наводке: на такой риск идут (по крайней мере, в кино и детективах!), когда речь заходит о миллионах и миллиардах, а у молдавских журналистов объективно брать нечего. Акции, деньги, бриллианты, антиквариат и редкие картины – это все не про нас.

© Sputnik / Miroslav Rotari Польщин: в Молдове не любят спасателей и пожарных

Ну, ей Богу: не диваны (эх, я проболталась, что у меня их два… - прим. автора) же он будет выносить.

Иными словами, какой-то уж совсем отчаянный домушник попался. И когда он понял, что запахло жареным (а терять ему было нечего, ибо ничего толком не нашел) решил закрыться и просто не пускать хозяев.

Инструкция к действию

В тот день муж вернулся домой раньше обычного. И, видимо, предполагаемого домушника это сбило с толку.

"У кого-то, кроме хозяев, есть ключи? – уточнили диспетчеры экстренной службы и, когда услышали отрицательный ответ, рассказали о порядке действий в подобных ситуациях. - Есть определенные инструкции, вскрывать двери мы можем только в присутствии хозяев. Ремонт после вскрытия не производится. А если возникает угроза для жизни, то спасатели вместе с полицией оценят обстановку на месте, у сотрудников должны быть бронежилеты и прикрытие от "Фулджер".

Все более, чем серьезно!

Тем временем под нашей дверью уже были сотрудники полиции (естественно, с оружием), представители жилищной ассоциации, охранное агентство. Мы названивали в компанию, которая ставила нам двери и уточняли, что это может вообще такое быть – замки открыты, а дверь заперта… Заклинило ли что-то, или все-таки кто-то сидит внутри?..

Это, пожалуй, была самая большая загадка.

"Очень хорошая у вас дверь", - произнес полицейский после очередной неудачной попытки ее выбить или хоть как-то сдвинуть с места.

"Была…", - почему-то промелькнуло в голове.

Или спецоперация по выбиванию двери, или проникновение через окно

Рассматривались два варианта: или спецоперация с выпиливаем двери, или проникновение через окно. Просто выбить ее не получалось.

"Если там, в квартире, сидит вор, и наблюдает за нами из глазка, прислушивается к нашим действиям, то он должен быть серьезно напуган. Я бы, по крайней мере, уже давно испугался и сдался", - рассуждал полицейский.

"А если он хитрый? – возражала я. Если он, наоборот, затаился где-то в шкафу или под кроватью, мы дверь взломаем, а он себе как мышка будет сидеть, и ночью выйдет из убежища?!"

"Так мы проверим квартиру, с оружием", - успокаивал представитель полиции.

В тот момент я потихоньку стала приходить в себя, паника отступала. Версия о том, что заклинили механизмы становилась основной. Но мне казалось, что с отверткой в руках, я смогу вонзить коварному домушнику инструмент прямо в сердце, ну, или в глаз, как минимум, если вдруг его не задержат вооруженные полицейские.

Коварный язычок от входной ручки

Стучали, сверлили, наваливались разом по пять человек… И так, и эдак… Действительно, у нашей двери сложные механизмы (я даже не знала, что кроме замков бывают еще какие-то дополнительные крепления). Спустя несколько часов работы, дверь наконец открыли. Оказывается, шороху навел обычный "язычок" от ручки, который просто заклинило.

Но, что меня приятно поразило, что и сотрудники полиции, и диспетчеры очень серьезно отнеслись к ситуации – проработали все версии (в том числе и мои крайне безумные), взвесили все варианты и не расслаблялись до последнего.

Разный бывает опыт общения с правоохранительными органами, но в тот момент я словила себя на мысли, что моя полиция меня бережет!

И да простят меня спасатели за буйную фантазию (вот уж точно журналистская профдеформация!), но я искренне хочу еще раз сказать спасибо всем тем, чью работу в быту не всегда замечаем. Всем, кто рискует жизнью и здоровьем ради нас с вами: кто обеспечивает порядок и помогает в самых экстремальных ситуациях.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK