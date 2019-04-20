В Кишиневе пройдет Вальс Победы

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. В День победы в Кишиневе пройдет множество праздничных событий, среди них - Вальс Победы. Событие состоится 9 мая на Площади Великого Национального собрания перед акцией "Бессмертный полк".
Вальс проведет Клуб русского исторического танца "Приоритет". Организация нацелена на продвижение ценностей русского мира в РМ и на поддержание русскоязычной молодежи, проживающей в Молдове.
Помимо самого танца, на мероприятии будут читать стихи, а также выступит лауреат международного фестиваля "Plai natal"и конкурсантка X-factor Аурелия Черная, а также солистка ансамбля "Подкова" Аурика Карай.
Организация "Приоритет" уже провела в стране множество разнообразных акций и мероприятий, одно из самых масштабных – это фотовыставка ко Дню космонавтики в городе Бельцы.
Большинство событий проходит при поддержке Посольства Российской Федерации в РМ и Россотрудничества.
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