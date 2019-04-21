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Мэрия Кишинева обещает малоимущим материальную помощь к Пасхе

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (64)
22 0 0

Деньги можно будет получить в почтовых отделениях столицы.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Материальную помощь к Пасхе в размере ста леев намерена выделить примэрия Кишинева некоторым пенсионерам и людям с ограниченными возможностями.

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Речь идет о тех категориях граждан, которые являются получателями компенсаций на общественный транспорт, и чья пенсия не превышает 1450 леев.

Получить материальную помощь можно, начиная с понедельника (с 22 апреля) в почтовых отделениях по прописке.

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Одновременно с этим примэрия Кишинева сообщает, что свыше 3600 жителей Кишинева получат материальную помощь в размере 500 леев, также приуроченную к Пасхальным праздникам. Среди них 1872 одиноких пенсионеров, за которыми ухаживают муниципальные службы, 863 человека, стоящих на учете в общественной Ассоциации незрячих Молдовы, а также 929 членов общества глухих.

Помощь в размере 500 леев можно будет получить в почтовых отделениях вплоть до 15 июля этого года.

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Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (64)

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Теги:
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