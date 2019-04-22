08:40 22 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.14
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.67
Поиск
Благодатный огонь, Пасха, Focul Haric, Paste

Страстная неделя: что можно и нельзя делать

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
Получить короткую ссылку
100 0 0

Каждый из дней Страстной недели имеет свой собственный смысл для верующих и поборников народных традиций. Также нельзя есть вареную пищу с маслом – кроме четверга и субботы, в остальные дни – сухоядние, а в пятницу - самый строгий пост.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Пасху предваряет начавшаяся в понедельник, 22 апреля, Страстная неделя или Страстная седмица. Она же Святая неделя, она же Белая неделя. Каждый из ее семи дней имеет особое значение в контексте религиозных обрядов и значения веры христиан в воскрешение Иисуса Христа. 

Великий пост 2019
© Sputnik / Вадим Русу
Великий пост 2019 - календарь питания по дням

Во время Страстной недели нельзя есть вареную пищу с маслом – кроме четверга и субботы, в остальные дни – сухоядние (сырые овощи/фрукты, можно хлеб, мед и орехи), а в Страстную пятницу – не едят вовсе до самого выноса Плащаницы, а после – лишь хлеб и воду.

Понедельник, 22 апреля

Согласно Новому завету, в этот день, Великий понедельник, Иисус проклял дерево смоковницы (инжира), покрытое зелеными листьями, но совсем бесплодное. После проклятия дерево тут же засохло. Считается, что это чудо имеет такую мораль: каждый миг человек должен быть готов к встрече с Богом, чтобы не оказаться тогда духовно пустым и бесплодным. При чем здесь дерево, в Евангелие не уточняется.

Священник: для православных Страстная неделя - самая важная в году>>>

Великий понедельник в народной традиции называют "чистым". В этот день принято убирать дом: красить, мыть, чистить. Запрещены всякие раздоры, сквернословие и нечистые помыслы. Из еды разрешены хлеб, овощи и фрукты, кое-кто даже обходится без еды и воды в принципе. Нельзя петь и танцевать. 

Верующие в церкви
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Вербное воскресенье 2019: что нельзя делать в праздник

Вторник, 23 апреля

Принято заканчивать штопку, стирку и глажку одежды, выбирают скатерть, которой накроют праздничный стол, и рушник, с которым пойдут на Пасхальную службу. Разрешается есть горячую пищу, но без растительного масла. Покупают продукты для пасхального стола. День поучений.

Среда, 24 апреля

В этот день, согласно Евангелие, Иуда предал Христа. В народной традиции день считался апогеем разгула нечисти, которая особо охоча до женщин и старается сбить их с пути истинного. Женщинам в этот день предписывалось строгое поведение, также им запрещалось шить, прясть и вообще заниматься рукоделием. Считалось, что острые предметы, используемые при рукоделии, притягивают к себе нечистую силу. 

Кухонный нож
CC0 / Pixabay / congerdesign
Как в Молдове в Великий пост не слишком голодать и вкусно поесть

Заканчивают работы по благоустройству дома и начинают покупать яйца для окрашивания на Пасху. По поверью, яйца, купленные в этот день, долго не испортятся и идеально окрасятся. Принято употреблять еду без масла.

Четверг, 25 апреля

В народе этот день известен как Чистый четверг. Встают обычно очень рано, купаются, моются, так как считается, что вода в этот день обладает целебной силой, а само купание и молитва помогают сберечь здоровье всей семьи на целый год. Начинают готовить куличи. Принято причащаться, а также класть на стол хлеб и освященную соль.

Детям покупают обновки. Однако деньги желательно не давать, поскольку они напоминают о предательстве Иуды. 

Считалось, что хозяйки должны до окончания четверга закончить всю основную подготовку к Пасхе.

Пятница, 26 апреля

Страстная пятница — самый строгий предпасхальный день, в который нельзя ничего делать по дому, петь, танцевать и слушать музыку. 

Освящение пасхальных куличей
© Sputnik / Андрей Александров
Пасха 2019: где в Кишиневе откроются пасхальные ярмарки

Согласно народной традиции, к этому времени вся подготовка к Пасхе уже должна быть закончена, в знак уважения к страстям Христовым вся работа в этот день под строгим запретом.

В память о страданиях Христа запрещено употребление пищи. Неотъемлемой частью богослужений в этот день является Плащаница — плат большого размера с изображением тела Иисуса Христа в гробу. По преданию, Иосиф из Аримафеи завернул тело Иисуса Христа после Его крестных страданий и смерти в Туринскую Плащаницу. Есть запрещено до ее выноса на вечернем богослужении.

В примэрии рассказали, как будет ездить общественный транспорт на Пасху и Радуницу>>>

Суббота, 27 апреля

Этот день считается днем покоя. В субботу вспоминают о захоронении Иисуса, а также о Его победе над смертью в аду и вхождении в рай. Заканчивают красить яйца и собирать пасхальную корзину. Вечером проводят Святую литургию, после которой объявляют благую весть о Воскресении Христовом. В субботу заканчивается Большой пост.

В субботу в храме Горба Господня в Иерусалиме совершается церемония, которая известна как схождение Благодатного огня. Затем лампады с частицами огня развозят по епархиям, которые встречают Пасху по православному обряду. Частицы огня ежегодно привозят и в Молдову. Пасхальное богослужение пройдет В Кафедральном соборе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Празднование православной Пасхи в мире
Мэрия Кишинева обещает малоимущим материальную помощь к Пасхе
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Туризм для любителей острых ощущений: самые жуткие места мира - фото
Суперсезон проекта «Ты супер!»
Суперсезон проекта "Ты супер!" - шестой выпуск
Самые безопасные страны ЕС
Рейтинг самых безопасных стран ЕС

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться