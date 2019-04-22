Страстная неделя: что можно и нельзя делать

Каждый из дней Страстной недели имеет свой собственный смысл для верующих и поборников народных традиций. Также нельзя есть вареную пищу с маслом – кроме четверга и субботы, в остальные дни – сухоядние, а в пятницу - самый строгий пост.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Пасху предваряет начавшаяся в понедельник, 22 апреля, Страстная неделя или Страстная седмица. Она же Святая неделя, она же Белая неделя. Каждый из ее семи дней имеет особое значение в контексте религиозных обрядов и значения веры христиан в воскрешение Иисуса Христа.

© Sputnik / Вадим Русу Великий пост 2019 - календарь питания по дням

Во время Страстной недели нельзя есть вареную пищу с маслом – кроме четверга и субботы, в остальные дни – сухоядние (сырые овощи/фрукты, можно хлеб, мед и орехи), а в Страстную пятницу – не едят вовсе до самого выноса Плащаницы, а после – лишь хлеб и воду.

Понедельник, 22 апреля

Согласно Новому завету, в этот день, Великий понедельник, Иисус проклял дерево смоковницы (инжира), покрытое зелеными листьями, но совсем бесплодное. После проклятия дерево тут же засохло. Считается, что это чудо имеет такую мораль: каждый миг человек должен быть готов к встрече с Богом, чтобы не оказаться тогда духовно пустым и бесплодным. При чем здесь дерево, в Евангелие не уточняется.

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Великий понедельник в народной традиции называют "чистым". В этот день принято убирать дом: красить, мыть, чистить. Запрещены всякие раздоры, сквернословие и нечистые помыслы. Из еды разрешены хлеб, овощи и фрукты, кое-кто даже обходится без еды и воды в принципе. Нельзя петь и танцевать.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Вербное воскресенье 2019: что нельзя делать в праздник

Вторник, 23 апреля

Принято заканчивать штопку, стирку и глажку одежды, выбирают скатерть, которой накроют праздничный стол, и рушник, с которым пойдут на Пасхальную службу. Разрешается есть горячую пищу, но без растительного масла. Покупают продукты для пасхального стола. День поучений.

Среда, 24 апреля

В этот день, согласно Евангелие, Иуда предал Христа. В народной традиции день считался апогеем разгула нечисти, которая особо охоча до женщин и старается сбить их с пути истинного. Женщинам в этот день предписывалось строгое поведение, также им запрещалось шить, прясть и вообще заниматься рукоделием. Считалось, что острые предметы, используемые при рукоделии, притягивают к себе нечистую силу.

Заканчивают работы по благоустройству дома и начинают покупать яйца для окрашивания на Пасху. По поверью, яйца, купленные в этот день, долго не испортятся и идеально окрасятся. Принято употреблять еду без масла.

Четверг, 25 апреля

В народе этот день известен как Чистый четверг. Встают обычно очень рано, купаются, моются, так как считается, что вода в этот день обладает целебной силой, а само купание и молитва помогают сберечь здоровье всей семьи на целый год. Начинают готовить куличи. Принято причащаться, а также класть на стол хлеб и освященную соль.

Детям покупают обновки. Однако деньги желательно не давать, поскольку они напоминают о предательстве Иуды.

Считалось, что хозяйки должны до окончания четверга закончить всю основную подготовку к Пасхе.

Пятница, 26 апреля

Страстная пятница — самый строгий предпасхальный день, в который нельзя ничего делать по дому, петь, танцевать и слушать музыку.

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Согласно народной традиции, к этому времени вся подготовка к Пасхе уже должна быть закончена, в знак уважения к страстям Христовым вся работа в этот день под строгим запретом.

В память о страданиях Христа запрещено употребление пищи. Неотъемлемой частью богослужений в этот день является Плащаница — плат большого размера с изображением тела Иисуса Христа в гробу. По преданию, Иосиф из Аримафеи завернул тело Иисуса Христа после Его крестных страданий и смерти в Туринскую Плащаницу. Есть запрещено до ее выноса на вечернем богослужении.

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Суббота, 27 апреля

Этот день считается днем покоя. В субботу вспоминают о захоронении Иисуса, а также о Его победе над смертью в аду и вхождении в рай. Заканчивают красить яйца и собирать пасхальную корзину. Вечером проводят Святую литургию, после которой объявляют благую весть о Воскресении Христовом. В субботу заканчивается Большой пост.

В субботу в храме Горба Господня в Иерусалиме совершается церемония, которая известна как схождение Благодатного огня. Затем лампады с частицами огня развозят по епархиям, которые встречают Пасху по православному обряду. Частицы огня ежегодно привозят и в Молдову. Пасхальное богослужение пройдет В Кафедральном соборе.

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