Осторожно, штрафы: парковаться на тротуарах теперь станет дороже

С 22 апреля остановка или парковка транспортных средств на участках дороги, не обозначенных соответствующим образом, повлечет за собой штраф в размере до 1500 леев, а также 4 штрафных пункта.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. В понедельник, 22 апреля, вступают в силу изменения в правилах дорожного движения, которые относятся к разделу "Остановка и стоянка транспортных средств".

Согласно правилам, остановка или размещение транспортных средств с частичным или полным заездом на тротуар разрешается только в специально отведенных местах, отмеченных дорожным знаком "Парковка" или "Зарезервированная парковка", а также соответствующей дорожной разметкой, сообщает Sputnik.md.

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При этом должна соблюдаться дистанция с учетом минимального расстояния 1,5 метра, предназначенного для движения пешеходов. В то же время стоящие транспортные средства не должны блокировать доступ к лестницам, пандусам или наклонным бордюрам, предназначенным для людей с особыми потребностями.

Нарушителям данных правил грозит штраф до 1500 леев, а также 4 штрафных пункта.

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