Инциденты на Пасху - куда обратиться в случае ЧП, переедания и отравлений

В Минздраве Молдовы рассказали, как будут работать медицинские учреждения в период пасхальных праздников.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Пасхальные праздники становятся одним из самых светлых периодов в году для сотен молдавских семей. В день Светлого Христова Воскресения родственники приезжают домой, вся семья собирается за столом, чтобы отметить вместе один из главных христианских праздников.

Однако и в праздничные дни случаются неприятности - инциденты, связанные с ухудшением состояния здоровья. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы проинформировало граждан о том, как будут работать медицинские учреждения страны в период пасхальных и майских праздников.

Так, согласно данным ведомства, 28, 29 и 30 апреля, а также 1, 5, 6, 9 и 10 мая все медицинские учреждения страны будут работать в штатном режиме. В этот период, как уточняют в Минздраве, будет уделено особое внимание обращениям граждан, оказанию им своевременной квалифицированной помощи специалистов.

В Минздраве поручили руководству каждого медицинского учреждения нашей страны назначить дежурных врачей и медперсонал, которые будут работать на протяжении праздничного периода посменно.

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Более того, Национальному агентству общественного здоровья поручено обеспечить санитарно-эпидемиологический контроль в социально-значимых местах, заведениях общественного питания, там, где существует повышенный риск отравлений. Помимо этого, будут предприняты все необходимые меры по предотвращению распространения по республике инфекционных заболеваний.

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В период праздников в дежурном режиме будет работать и Национальный центр по переливанию крови, который, в случае необходимости, обеспечит стационары необходимыми объемами крови и плазмы. Центр судебно-медицинской экспертизы также будет работать в эти дни в штатном режиме.

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