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Электробус

В Кишиневе появятся современные троллейбусы-"гармошки"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В новых единицах общественного электротранспорта можно будет разместить почти вдвое больше пассажиров.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. В Кишиневе до конца сентября будут собраны два первых троллейбуса-"гармошки" производства минского завода "Белкоммунмаш". Новейшие машины внушительно выглядят и больше похожи на мини-поезд, чем на привычный троллейбус.

Трехосные машины должны заменить два троллейбуса на маршруте №22. По словам исполняющего обязанности генерального примара Руслана Кодряну, это позволит облегчить ситуацию с пробками на центральных улицах столицы.

Вместимость такого троллейбуса - 170 мест, из которых 40 посадочных, это намного больше, чем в салоне обычной двухосной машины - 90 и 22 места, соответственно. 

В настоящее время Кишиневское управление электротранспорта (RTEC) ведет переговоры с заводом-изготовителем. После доставки в Молдову троллейбусы могут быть собраны в течение двух недель.

В планах RTEC также сборка 10 обычных троллейбусов и пяти электробусов на автономном ходу. Всего в Кишиневе 314 троллейбусов.

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