В Гагаузии "чистомэны" из Копчака очистили свое село от мусора

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Совсем недавно по миру прокатился новый "мусорный челлендж", который назвали одним из самых полезных за всю историю. По всей планете люди приводили в порядок окрестности своих населенных пунктов, а затем публиковали в интернете фото "до" и "после".

В России участников этого движения в социальных сетях часто называют "чистомэнами". А вот в селе Копчак в Гагаузии жители села убрали несанкционированную свалку без всяких челленджей.

Как сообщается на сайте примэрии Копчака, жители улиц Горького и Пирогова уже третий год подряд выходят на добровольную очистку территории села от мусора, ликвидируют несанкционированные свалки и ухаживают за саженцами.

В середине марта жители Кишинева провели субботник по уборке берегов реки Бык. Участники мероприятия, работники муниципальных служб и сотни волонтеров, убрали мусор на прилегающей к Быку и его притокам территории.

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