До чего "дописались" приднестровцы на "Тотальном диктанте"

В Приднестровье подводят итоги участия в международной акции "Тотальный диктант" и удивляются его результатам.

ТИРАСПОЛЬ, 22 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. Результаты состоявшегося в прошлые выходные "Тотального диктанта" уже загружены на сайт международной акции, приднестровские участники их активно изучают, а координаторы по Приднестровью подводят свои итоги. Приднестровцы с каждым годом все лучше и лучше проявляют себя на "Тотальном диктанте", говорят они с уверенностью.

"И по количеству пришедших, чтобы испытать свои силы, и по качеству написания диктанта можно однозначно сказать, что с каждым годом приднестровцы бьют свои прежние рекорды", - рассказала корреспонденту Sputnik одна из координаторов "Тотального диктанта" Екатерина Булипопова.

Рекорд тираспольчан

© Sputnik / Irina Leahova Корреспондент Sputnik узнала все тайны "Тотального диктанта"

Например, в Тирасполе пришли проверить свои знания на диктанте 119 человек. Семь из них отличились, написали на высший балл. И это настоящий триумф тираспольчан в акции – таких высот они прежде еще не достигали.

Говоря школьным сленгом, "хорошистов" среди пишущих оказалось 30 участников акции, "троечников" – 33. Остальным придется смириться с неудом. Впрочем, на сайте акции "Тотальный диктант" есть подробный разбор грамотного написания текста, и каждый сможет узнать, где же он оступился, чтобы в следующий раз во всеоружии пустится в новое испытание - проверку своих уже обогащенных знаний.

Обидные ляпсусы

По словам организаторов, в свойстве ошибок, которые допускают приднестровцы, существует некая стабильность. Все также не дружат они со знаками препинания. Хотя стоит признать, что пунктуация - пожалуй, самый сложный раздел грамматики русского языка.

"Пунктуационные ошибки – наш бич. Это наш золотой стандарт - запятая между подлежащим и сказуемым. И такие ошибки объяснимы. Ведь сейчас эпоха интернета. Как молодые люди в соцсетях пишут, так и на диктанте", - заметила Булипопова.

Со знанием орфографии у приднестровцев получше. Организатор обратила внимание на то, что часто встречавшиеся в тексте орфографические ошибки были допущены в словах сговор (Зговор), обаяние (обОяние).

А чемпионом ляпов при написании диктанта опять-таки в пунктуации стало весьма нелепое упущение - отсутствие знака вопрос в вопросительном предложении. И это, скорее, от невнимательности, от чрезмерных переживаний, но, как рассказала Булипопова, у каждого второго!

В Приднестровье международная акция по грамотности "Тотальный диктант" была проведена в шестой раз. Первые годы она проходила только в одном городе – Тирасполе. В 2018 году к ней присоединились и другие приднестровские города - Бендеры, Григориополь, Дубоссары и Рыбница. В этом году география участников не изменилась.

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