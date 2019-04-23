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Мясо

Торговля мясом и молочкой на улицах Кишинева попала под полный запрет

CC0 / Pixabay / szjeno09190
Общество
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Столичные власти пошли на крайние меры в борьбе с бизнесом а-ля "поймай меня, если сможешь", а именно с незаконной торговлей мясом и молочной продукцией.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Власти Кишинева намерены запретить передвижную торговлю мясной и молочной продукцией. Такое заявление сделал исполняющий обязанности примара (мэра) столицы Руслан Кодряну на еженедельном заседании муниципальных служб.

Он обратил внимание на достаточно большое количество авторизаций, выданных на торговлю в "магазинах" на колесах.

"Запрещается продажа мясной и молочной продукции из таких автомобилей, непонятным образом подключенных к сетям электроэнергии, припаркованных на тротуарах, газонах или прямо на обочине", - отметил Кодряну.

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По его словам, подобные автолавки он видел в столичных секторах Буюканы и Рышкановка, но не исключает, что они есть и в других районах столицы.

"Буду требовать аннулирования подобных авторизаций, независимо от того, кем они были выданы, претором или вице-претором. Попросил в этом деле и содействия полиции", - сказал он.

И.о. примара считает, что такой бизнес попадает под категорию "поймай меня, если сможешь".

"Приезжает полиция, а такой торговец отъезжает, допустим, на 200 метров. Представители правоохранительных органов или претуры бросаются за ним, а он делает два круга и паркуется в другом месте", - добавил Кодряну.

А вот претор столичного сектора Рышкановка Николае Балаур утверждает, что в большинстве случаев речь идет именно о незаконной торговле.

"Лишь у некоторых таких торговцев есть авторизации, а большинство занимается незаконными продажами. В прошлом году было выделено только одно подобное разрешение", - сказал чиновник.

Вице-претор сектора Буюканы Вадим Брынзанюк заявил, что три временных разрешения были выданы на имя хозяйствующих субъектов, занимающихся торговлей мясом, и четыре – молоком. Он подчеркнул, что вопрос будет улажен в ближайшее время.

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