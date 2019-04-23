Кто в Кишиневе останется без электроэнергии во вторник — список улиц

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 23 апреля для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы. Список сегодня будет кратким.

Сектор Ботаника:

- проспект Траян 23/1, 14/4 подъезды 1, 2 - с 9.30 до 17.00.

Сектор Чеканы:

- ул. Отоваска 27а, Узинелор 19, 19а - с 9.00 до 17.00.

Сектор Рышкановка:

- ул. Т. Владимиреску 10/1, 10/2, 12/1 - с 9:00 до 17.00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы, среди них Новые Анены, Кагул, Кантемир, Комрат, Калараш, Каушаны, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Страшены и другие. Подробный список - на сайте gasnaturalfenosa.md

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK