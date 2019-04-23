Весна вступает в свои права — в Молдове расцвела сакура

Лучшее время для любования цветением японской вишни в Молдове — с 28 апреля по 6 мая.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Цветение сакуры, японской вишни, считается одним из самых красивых зрелищ весной. В Японии любование цветущей сакурой считается национальной традицией, ранней весной в этой стране проводятся масштабные фестивали, посвященные этому весеннему событию. Сакура цветет и в Молдове — не только в кишиневских дендрариях, но и в регионах страны.

Нежно-розовыми лепестками этого вида вишни можно полюбоваться в столице Гагаузии Комрате. В парке возле цветущих деревьев любят фотографироваться жители города.

Цветение сакуры радует взгляд и жителей Тирасполя, сообщает телеканал ТСН.

Цветение японской вишни задержало похолодание, которое отмечалось на минувшей неделе. Отметим, что период цветущей сакуры недолог. Деревья цветут около пяти дней, однако цветки не распускаются в один день. Лучшее время для любования сакурой в Молдове — с 28 апреля по 6 мая.

В конце марта 2019 года мэрия японского города Томи подарила Молдове еще 100 саженцев сакуры. Весной 2020 года их посадят в Кишиневе и Кагуле. Число саженцев символизирует сто дней, оставшихся до начала летних Олимпийских игр, которые летом 2020 года пройдут в Японии. Вишни посадят весной следующего года во время визита в Кишинев мэра Томи Тошио Ханаоки.

Планируется, что сакуру высадят перед зданием МИДЕИ, у Национального олимпийского комитета, в сквере Госуниверситета и у мэрии Кагула.

В Японии традиция любования цветущей сакурой возникла при императорском дворе в третьем веке нашей эры и приняла повсеместное распространение в период Хэйан, с 794 по 1185 год.

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